九九峰動物樂園3週年慶！成人票399元　9/9壽星只要99元入園

▲九九峰動物樂園。（圖／九九峰動物樂園提供）

▲九九峰動物樂園迎來3週年慶。（圖／九九峰動物樂園提供；以下同）

消費中心／綜合報導

南投草屯的「九九峰動物樂園（JOJOZOO PARK）」迎來3週年慶！園方祭出整整一個月的門票優惠，還加碼生日壽星及小朋友變裝活動，只要用點巧思，就能用超佛心價暢遊全台唯一大型鳥類主題樂園。

九九峰動物樂園占地4,000坪，是亞洲規模最大的鳥類主題動物園，園區規劃4座大型天網鳥籠，飼養鸚鵡、大型水鳥等數十種珍奇鳥類，遊客可近距離互動。除了世界級鳥類資源，還能遇見狐獴、梅花鹿、袋鼠、羊駝等人氣動物，園內甚至有會動的大型恐龍模型，讓人一秒走進侏羅紀世界，驚奇滿滿。

▲九九峰動物樂園。（圖／九九峰動物樂園提供）

▲九九峰動物樂園是亞洲規模最大的鳥類主題動物園。

3週年慶於2025/9/1~9/30登場，成人票價只要399元（原價560元）。另外，9月9日壽星可享專屬優惠，於9/8~9/10期間出示身分證件，入園只要99元，壽星本人若為學生票或博愛票資格，更能免費入園。

活動也針對小朋友設計驚喜，凡9/9、9/13、9/14共3天，3歲至未滿12歲孩童只要穿戴動物元素，例如髮箍、衣服印有動物圖案或臉上有彩繪妝，都能以99元入園

除了門票優惠，園方還規劃豐富現場活動，每週六、日的「飼料杯杯製作課程」、期間限定「動物遊行」，以及拍照打卡送限量紀念扇，帶給大小朋友滿滿回憶。

▲九九峰動物樂園。（圖／九九峰動物樂園提供）

▲九九峰動物樂園將動物互動與自然教育結合。

九九峰動物樂園自開園以來，以「陪伴」為核心理念，將動物互動與自然教育結合，打造中台灣獨一無二的親子旅遊勝地。適逢三週年慶優惠，正是規劃親子出遊、情侶約會、好友同樂的好時機，不論是想近距離接觸珍稀鳥類，還是體驗可愛動物互動，都能一次滿足。

►現場活動資訊一覽

1、飼料杯杯製作課程

日期：9月份每週六、日限定開課
費用：250元／人
時間：下午14:00
地點：園區2樓會議室（於服務台報名參加）

2、動物遊行

日期：9/13(六)、9/14(日)
時間：下午15:30
地點：白色貓頭鷹雕像前

3、打卡送限量紀念扇

日期：9/13(六)、9/14(日)
至服務台領取3週年慶拍照板，拍照上傳至個人FB並設定公開，即可免費獲得「週年慶扇子」乙支，每日限量50支。

►洽詢專線：049-2565107
►官方粉絲專頁：搜尋「九九峰動物樂園

關鍵字： 九九峰動物樂園 JOJOZOO PARK 動物園 南投 草屯 親子 週年慶 壽星

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌

