住房買1送1！花蓮7飯店優惠一次看　送早餐下午茶、可住滿24小時

▲花蓮遠雄悅來大飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

根據交通部觀光署近日公布接下來3個連假的國旅訂房數據，花東地區在403地震後首次高於平均，可見旅遊熱潮緩步回升。本篇就整理花蓮飯店業者近日推出的優惠住房專案或特色活動，包括住房買一送一，入住花蓮市中心的頂級度假酒店，還能享受住滿24小時。

▲花蓮遠雄悅來大飯店餐廳。（圖／記者蔡玟君攝）

1.花蓮遠雄悅來大飯店

隨著軍人節到來，花蓮遠雄悅來大飯店以「感謝國軍 向英雄致敬」為主題，推出軍人專屬住房與餐飲優惠，回饋每一位守護家園的英雄。即日起至9月7日，三軍軍人持軍人證入住，即享有升等豪華海景客房禮遇；三軍軍人與一位親友同行，於英倫西餐廳享用自助晚餐、假日自助下午茶，軍人本人享5折優惠；皮爾沙酒吧推出朝日生啤酒買二送一優惠。

▲▼花蓮福容大飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

2.花蓮福容大飯店

「花蓮1+1‧雙宿聯名住房專案」自推出以來獲得熱烈迴響，花蓮六大星級飯店宣布好評延長至12月31日為止，專案名稱也更新為「Stay in 花蓮 1+1‧雙宿聯名住房專案」，參與飯店包含花蓮福容大飯店、太魯閣晶英酒店、瑞穗天合國際觀光飯店、理想大地渡假飯店、遠雄悅來大飯店以及美侖大飯店，旅客可任選其中兩間入住，三天兩夜每房最低6000元起。

花蓮福容大飯店特別以「低碳旅遊—單車遊花蓮」為亮點，雙人入住市景客房，加贈迎賓名產，包括威德能量飲、光隆海鹽錠及果醋飲，陪伴旅程活力滿滿。

同時館內餐飲也推出「湯泡飯專案」，9月5日起至10月31日為止，享用自助晚餐，即可加碼使用三樓休閒中心設施「戶外泳池＋三溫暖＋健身房」單次入場體驗，優惠價每人1299元（含服務費）。

▲▼花蓮煙波太魯閣飯店。（圖／業者提供）

3.花蓮煙波太魯閣

煙波集團每半年推出的一泊二饗晚餐再升級，為提供旅人多樣化的餐飲享受，打破以往供應單人套餐的形式，住房專案以「黑饌之巔」為主題，全台8館將各別全新推出雙人和四人分饗餐，盡情享受最珍貴「美國極黑和牛」和「西班牙伊比利黑豚」高規食材，及在地名店食材餐點華麗變化出創意料理的多元組合，即日起至11月30日為止。

以花蓮煙波太魯閣為例，在此次「一泊二饗」專案中端出馬都拉沙嗲西班牙伊比利黑豚、蒜香海蜇、慶修院馬告香腸、周家蒸餃小籠包花蓮周家蒸餃、馬告剝皮辣椒雞湯和後山洄甘綠境調飲，雙人分饗增加馬告椒鹽豆腐、金銀蛋吉安過貓和橄欖菜炒飯。

一泊二食專案價沁海館5440元起、山闊館5270元起。四人分饗則增加了川味麻辣水煮美國極黑和牛、主廚私房原民鹹豬肉、新城農家酸菜藤椒紅鮋魚、濃湯腐皮縱谷野菜、洄瀾刺蔥瑤柱炒飯和芋頭西米露，一泊二食專案價沁海館7820元起、山闊館7650元起。

▲▼花蓮潔西艾美渡假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

4.花蓮潔西艾美渡假酒店

全台唯一的艾美度假品牌「花蓮潔西艾美渡假酒店」，推出全新「24 小時假期」住房專案，早上8點至10點期間入住，還贈送當日早餐。

此次住房專案提供豪華家庭客房、經典雙床客房與豪華溫泉客房，價格每人每晚最低3100元起，內容包含自助早餐與下午茶，旅客可選擇在早上8點至下午6點期間彈性入住，即可住滿24小時，且凡於早上8點至10點入住的旅客，更可額外獲贈當日早餐。

▲▼花蓮秧悦美地度假酒店推出茶道課程。（圖／業者提供）

5..花蓮秧悦美地度假酒店

主打以花草療癒感官體驗的花蓮秧悦美地度假酒店，則宣布將於9月27日舉辦公益茶道課程「茶香悦心」，邀請國際茶人、裏千家教授祝曉梅主講。活動時間為當日下午15:30至17:00，僅限 60 席，入住賓客可免費參加，需事先預約。

活動以「一盞茶，傾聽內心的聲音」為主題，結合茶道美學與精緻茶點，傳遞「慢、靜、雅、悦」的生活哲學。透過茶席體驗，參與者可在五感中感受茶文化，並延伸對土地與社會的關懷，展現飯店推動文化與公益結合的理念。

主講人祝曉梅教授長年推廣日本茶道裏千家文化，曾多次於總統府、日本交流協會、故宮南院及台大等機構主持茶道研習，並出版相關著作，致力於深化台灣茶文化。酒店表示，希望透過本次公益茶席，讓旅客在度假之餘獲得心靈沉澱與文化體驗。

▲雀客藏居花蓮林森即日起試營運。（圖／記者蔡玟君攝）

▲家庭房。（圖／記者蔡玟君攝）

6.雀客藏居 - 花蓮林森

雀客國際在花蓮又添一處新據點！「雀客藏居 - 花蓮林森」即日起試營運，飯店位於市區，距離花蓮車站僅10分鐘車程，周邊小吃、賣場、咖啡館、小餐館林立，讓旅客不管去哪都很方便。

「雀客藏居 - 花蓮林森」全館設有168間客房，並提供5種房型，坪數從6至8坪的經典客房起跳，並提供無障礙客房，另外有12坪的家庭房、能俯瞰市景的雋永藏居套房。而廣達42坪的總統套房獨享一整層樓，搭電梯就能直達，套房內分有客廳、餐廳、廚房，主臥室就能欣賞花蓮市景與遠方綿延的壯闊山巒風光。

酒店也提供豐富的公共設施，包括健身房、兒童遊戲室、會議室、餐廳。業者也表示，試營運同時也逐步修繕客房細節，希望提供旅客更舒適的旅宿空間。

▲▼花蓮理想大地渡假飯店。（圖／業者提供）

7.花蓮理想大地渡假飯店

而花蓮正值金針花季節，「理想大地渡假飯店」特別推出三天二夜「金針花開浪漫理想之旅」住房專案，4人同行每人6525元起。旅客可入住西班牙主題房型兩晚，每人享用自助早餐兩次、里拉自助晚餐或風味中式晚餐一次(二選一)、應許運河遊艇導覽兩次/人、飯店免費活動設施使用，以及預約制花蓮機場或車站定時定點來回接送一次。

▲玉里赤科山。（圖／花蓮縣政府提供，鄭惠霙攝影）

住宿期間還可免費參加金針花一日遊，從飯店出發，沿途經過光復糖廠、赤科金針花山、吉蒸牧場，漫步在金針花田間，徜徉在金黃花海中，欣賞美不勝收的畫面，可盡情地拍照留念。