拉亞漢堡聯名「不二家PEKO」推7款草莓煉乳新品　還有超Q包裝

▲拉亞漢堡聯名不二家PEKO推出7款夢幻新品。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

連鎖早午餐品牌「拉亞漢堡」攜手日本經典「不二家PEKO」推出全新聯名活動，選用草莓煉乳打造7款夢幻新品，包括鮭魚芝加哥堡、人氣貝果都推出草莓煉乳口味，搭配超可愛PEKO醬包裝，即日起至11月24日於全門市限時上市。

▲草莓煉乳香蕉蛋餅（左）、草莓煉乳鮭魚芝加哥堡（右）。

拉亞漢堡以不二家乳業的岩手縣煉乳結合酸甜草莓打造「草莓煉乳醬」，推出7款夢幻早餐選擇，其中「草莓煉乳鮭魚芝加哥堡」，嚴選北海道鮭魚排淋上草莓煉乳，再搭配蔬菜等料，夾進漢堡當中，售價105元。

▲草莓煉乳湯種吐司（左）、草莓煉乳可頌（右）。

▲草莓煉乳乳酪貝果。

「草莓煉乳乳酪貝果」選用紮實有嚼勁的貝果體，夾入濃郁乳酪及草莓煉乳雙醬，售價65元；另外還有「草莓煉乳可頌」售價49元、「草莓煉乳湯種吐司」售價39元、「草莓煉乳皇后奶油吐司」售價45元。

▲草莓煉乳香蕉蛋餅吃得到香蕉搭配草莓煉乳醬。

「草莓煉乳香蕉蛋餅」則是把台式蛋餅結合異國甜點風味，外酥內甜，售價65元；「草莓煉乳拿鐵」則結合香濃咖啡與草莓煉乳，售價69元。同步推出超實用PEKO保溫袋，售價39元。

▲▼PEKO醬限定包裝超可愛。

▲Q Burger「世界風味賞港澳站」登場。（圖／Q Burger提供，下同）

另一連鎖早餐「Q Burger」全門市也推出全新「世界風味賞港澳站」，主打「正宗澳門豬扒包」，選用台灣老字號品牌「中一排骨」的優質帶骨里肌豬，搭配外脆內軟且帶有奶油香氣的現烤麵包，售價115元，提醒豬排內含骨頭，須小心食用；「港式叉燒蛋多士」嚴選柔嫩原塊肉質叉燒，搭配甘甜鹹香蜜汁醬，再放上香煎荷包蛋及吐司，售價65元。

「XO醬炒泡麵」由干貝、蝦米及小魚乾等新鮮海鮮製成，佐以數十種醬料，搭配Q彈麵體拌炒，香氣十足，單點售價70元；「港式菠蘿油」選用烘烤金黃酥脆的菠蘿包，夾入冰涼奶油片，打造外熱內冷的雙重口感，原味售價50元、花生售價55元；「脆脆奶油豬」則以慢火烤出酥皮軟法，再抹上奶油和煉乳的雙重組合，售價50元。

另外還有「黑松露炒蛋芝士多士」、「黑松露炒蛋火腿多士」、「黑松露焗烤厚多士」、「活力豬扒組合餐」、「雙蛋豬扒脆豬盤餐」等餐點選擇，飲料則推出「凍檸茶」、「港式奶茶」、「Espresso鴛鴦奶茶」。

▲同步推出全新限定包裝。

此次也推出全新限定包裝，上面印有俯瞰香港美景的太平山山頂纜車、復古叮叮車、港劇經典紅藍綠的士、維多利亞港三帆船「鴨靈號」等圖樣，打造滿滿港式氛圍。