南投「名間親子生態園區」9/10起休園！5米彩虹滑梯4個月玩不到

▲「名間親子生態園區」將從9月10日起休園，預計明年1月10日重新開放。（圖／翻攝自Facebook／名間親子生態園區）



記者彭懷玉／綜合報導

南投的家長們注意了！「名間親子生態園區」將從9月10日起休園，進行照明設備設置及遮陽網改善工程，4個月期間封閉，預計明年1月10日重新開放。

▲占地達2.6公頃的「名間親子生態園區」號稱中部最大親子公園。（圖／翻攝自Facebook／名間親子生態園區）



占地達2.6公頃的「名間親子生態園區」號稱中部最大親子公園，其中最吸睛的亮點就是高5公尺的巨型彩虹滑梯，前、中、後規劃三條溜滑梯，搭配鞦韆、沙坑等多元設施，2021年啟用後便成為親子放電的熱門去處。

▲園藝景觀生態區旁規劃的「戲水區」。（圖／翻攝自Facebook／名間親子生態園區）



園內還有兼具美感與綠意的園藝景觀生態區，成為遊客拍照打卡的好所在；一旁的「戲水區」炎夏吸引大批家庭帶著孩子到此嬉戲，甚至還規劃小型天空步道，去過的網友稱「好玩到炸掉」、「可以待上一整天」。

▲「名間親子生態園區」也種有整排粉紅花旗木，每年4月下旬盛開。（圖／翻攝自Facebook／名間親子生態園區）



不過，南投縣政府昨（1日）表示，園區遮陽網經過風吹日曬雨淋，已經有點撐不住，為了改善園區遊玩品質和民眾安全，「名間親子生態園區」將從9月10日起休園，進行照明設備設置及遮陽網改善工程，預計明年1月10日重啟，請民眾不要白跑一趟。