ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

南投「名間親子生態園區」9/10起休園！5米彩虹滑梯4個月玩不到

▲「名間親子生態園區」將從9月10日起休園，預計明年1月10日重新開放。（圖／翻攝自Facebook／名間親子生態園區）

▲「名間親子生態園區」將從9月10日起休園，預計明年1月10日重新開放。（圖／翻攝自Facebook／名間親子生態園區

記者彭懷玉／綜合報導

南投的家長們注意了！「名間親子生態園區」將從9月10日起休園，進行照明設備設置及遮陽網改善工程，4個月期間封閉，預計明年1月10日重新開放。

▲「名間親子生態園區」將從9月10日起休園，預計明年1月10日重新開放。（圖／翻攝自Facebook／名間親子生態園區）

▲占地達2.6公頃的「名間親子生態園區」號稱中部最大親子公園。（圖／翻攝自Facebook／名間親子生態園區）

占地達2.6公頃的「名間親子生態園區」號稱中部最大親子公園，其中最吸睛的亮點就是高5公尺的巨型彩虹滑梯，前、中、後規劃三條溜滑梯，搭配鞦韆、沙坑等多元設施，2021年啟用後便成為親子放電的熱門去處。

▲「名間親子生態園區」將從9月10日起休園，預計明年1月10日重新開放。（圖／翻攝自Facebook／名間親子生態園區）

▲園藝景觀生態區旁規劃的「戲水區」。（圖／翻攝自Facebook／名間親子生態園區）
園內還有兼具美感與綠意的園藝景觀生態區，成為遊客拍照打卡的好所在；一旁的「戲水區」炎夏吸引大批家庭帶著孩子到此嬉戲，甚至還規劃小型天空步道，去過的網友稱「好玩到炸掉」、「可以待上一整天」。

▲「名間親子生態園區」將從9月10日起休園，預計明年1月10日重新開放。（圖／翻攝自Facebook／名間親子生態園區）

▲「名間親子生態園區」也種有整排粉紅花旗木，每年4月下旬盛開。（圖／翻攝自Facebook／名間親子生態園區）
不過，南投縣政府昨（1日）表示，園區遮陽網經過風吹日曬雨淋，已經有點撐不住，為了改善園區遊玩品質和民眾安全，「名間親子生態園區」將從9月10日起休園，進行照明設備設置及遮陽網改善工程，預計明年1月10日重啟，請民眾不要白跑一趟。

關鍵字： 南投旅遊 名間親子生態園區 名間旅遊 親子旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

推薦閱讀

住房買1送1！花蓮7飯店優惠一次看　送早餐下午茶、可住滿24小時

住房買1送1！花蓮7飯店優惠一次看　送早餐下午茶、可住滿24小時

成真咖啡高雄2號店9/5開幕

成真咖啡高雄2號店9/5開幕

Uber Eats推9月限定優惠　清心福全、達美樂買1送1

Uber Eats推9月限定優惠　清心福全、達美樂買1送1

將軍吼週末炸翻台南！交管搶先看

將軍吼週末炸翻台南！交管搶先看

2025台灣設計展前進彰化　歷年規模最大

2025台灣設計展前進彰化　歷年規模最大

竹縣「4條森林步道」推薦

竹縣「4條森林步道」推薦

撒哈拉沙漠露營！騎駱駝漫步金黃沙丘

撒哈拉沙漠露營！騎駱駝漫步金黃沙丘

全家新推「蘭姆葡萄霜淇淋」合作米其林主廚

全家新推「蘭姆葡萄霜淇淋」合作米其林主廚

中南部水災重創觀光　陳世凱：規劃大型活動振興吸客

中南部水災重創觀光　陳世凱：規劃大型活動振興吸客

拉亞漢堡聯名「不二家PEKO」推7款草莓煉乳新品

拉亞漢堡聯名「不二家PEKO」推7款草莓煉乳新品

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

嘉義3000坪遊樂場＆迷你動物園！

9/22吃海底撈有機會免單

青焰牛排館進駐美麗信　吃到飽千元有找

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到年底

平日下午餐吃到飽2人同行1人半價

三峽「70元牛肉麵」在地人才知道

4大手搖飲組合優惠齊發

麻古茶坊4款飲品漲5元

迷客夏「蜜緹紅烏龍系列」新上市

全台3處植栽景點　還有動物、咖啡廳

熱門行程

最新新聞更多

住房買1送1！花蓮7飯店優惠一次看　送早餐下午茶、可住滿24小時

成真咖啡高雄2號店9/5開幕

Uber Eats推9月限定優惠　清心福全、達美樂買1送1

將軍吼週末炸翻台南！交管搶先看

2025台灣設計展前進彰化　歷年規模最大

竹縣「4條森林步道」推薦

撒哈拉沙漠露營！騎駱駝漫步金黃沙丘

全家新推「蘭姆葡萄霜淇淋」合作米其林主廚

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366