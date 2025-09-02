迷客夏「蜜緹紅烏龍系列」新上市　限時7天免費加醬油粉粿

▲迷客夏跨界合作「金蘭」推出醬油粉粿，並以台灣原生茶種「紅烏龍」打造3款新飲品。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「迷客夏」首度跨界找來台灣老字號醬油品牌「金蘭」合作，把原味醬油融入配料當中推出鹹甜「黑金粉粿」，首波更以台灣原生茶種「紅烏龍」做為主角推出3款全新茶飲，9月3日起正式上市，且可享限時7天免費加料活動。

▲黑金粉粿鹹甜好吃。

▲純茶控推薦喝蜜緹紅烏龍（右）；奶茶控必喝蜜緹紅烏龍拿鐵（左）。

「迷客夏X金蘭」聯手打造新配料「黑金粉粿」，加入金蘭無添加原味醬油製成，口感Q彈鹹甜，每份15元；首波推出3款全新茶飲，「蜜緹紅烏龍」嚴選100%台灣產紅烏龍茶種，口感回甘順口；「蜜緹紅烏龍拿鐵」選用紅烏龍茶湯結合綠光鮮奶；「蜜緹桃香紅烏龍」則以人氣蜜桃結合紅烏龍，入口果香酸甜適中，售價50元起，數量有限、售完為止。

第2波則嚴選100%純龍眼蜜調製的「蜂蜜紅烏龍」、「蜂蜜紅烏龍拿鐵」，加入蜂蜜更香甜，售價60元起，9月17日接棒上市，數量有限，售完為止。

▲限時7天可享黑金粉粿免費加優惠。

為歡慶新品上市，9月3日至9月9日可享「免費加料」優惠，凡於一般門市購買蜜緹紅烏龍系列即送「黑金粉粿」1份；9月17日至9月23日凡於一般門市購買蜂蜜紅烏龍拿鐵中杯2杯即享組合優惠價，北部109元、南部99元，限同品項，可自費差額加料、升級大杯，活動優惠可累計。

9月3日至9月23日至迷客夏線上點餐平台下單蜜緹紅烏龍系列飲品任1杯，即可享「金蘭無添加醬油+洞洞提網組」抽獎資格，共抽出20位幸運兒。

▲大苑子梨山水蜜桃雪沙限時回歸。（圖／大苑子提供，下同）

另外，大苑子宣布有著「水蜜桃界愛馬仕」美譽的夢幻果飲「梨山水蜜桃雪沙」強勢回歸，嚴選來自台中梨山、海拔1956公尺的頂級水蜜桃，甜而不膩、果肉細緻多汁，並透過獨家工法製成細緻雪沙，入口即化，大杯售價95元，限量15000杯，9月4日起於92家門市限定販售，售完為止。

▲梨山水蜜桃雪沙限時回歸限於92家門市販售。

同步推出限定甜點「許慶良玫瑰蜜桃鮮奶酪」，以玫瑰蜜桃果醬搭配新鮮蘋果丁，再結合許慶良經典鮮奶酪，口感綿密細緻，每杯售價60元，於限定78家門市上市。