涮乃葉「平日午餐不限時」延長到年底　可從早上11點吃到下午4點

▲涮乃葉。（圖／取自涮乃葉臉書）

▲涮乃葉再推出平日午餐不限時直接延長到年底。（圖／取自涮乃葉臉書）

記者黃士原／台北報導

「涮乃葉」平日午餐不限時暑假加碼才在8月29日結束，業者昨日就霸氣宣布，今年最終回活動直接延長到12月31日，讓網友直呼「太棒了！謝謝老闆！讚嘆老闆」。

日式涮涮鍋「涮乃葉」主打火鍋吃到飽，一般用餐時間為100分鐘，少數分店拉長到120分鐘，之前推出的「平日午餐不限時」活動大受好評，可以從早上11點一路吃到下午4點，暑假加碼才在8月29日結束，業者昨日就霸氣宣布，今年最終回活動直接到12月31日，讓網友直呼「太棒了！謝謝老闆！讚嘆老闆」。

不過業者也提醒，除了桃園台茂店、統一時代市府店、新竹SOGO巨城店、台中秀泰文心店這4家，其他分店都適用。

▲涮乃葉自助吧的新鮮蔬菜都能無限取用。（圖／取自涮乃葉臉書）

涮乃葉餐點價位依選擇肉品套餐而有所不同，以忠孝明曜店為例，最低是國產豬肉+雞肉套餐（午餐480元、晚餐及假日520元），最高是美國板腱+安格斯牛+海鮮套餐（午餐700元、晚餐及假日740元）。除了主食肉品會由服務生送上桌，中央島區提供30款新鮮蔬菜都是自助取用，從高麗菜、地瓜葉、茼蒿到杏鮑菇、木耳、金針菇都有，另外還提供飲料、甜點與冰淇淋，也是無限供應，想吃多少就拿多少。

▲肉次方9/30前平日下午可以吃滿3小時。（圖／王品提供）

另外，王品集團旗下人氣吃到飽品牌「肉次方」，平日3小時爽吃專案再延長到9月30日，周一至周五下午2點進場，可用餐到5點，適用分店包括板橋江子翠店、新店民權店、中壢元化店、台中文心崇德店、台南府前店、台中文心五權西店、高雄裕誠店、台北南京東店。

肉次方是王品集團旗下燒肉吃到飽品牌，鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、紐約客牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。菜單上共有4種價位，598元起到998元，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。

關鍵字： 美食雲 用餐不限時 涮乃葉 肉次方

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

