【廣編】網美系旅店「福容徠旅澎湖」開幕！縣長陳光復親臨祝賀

圖、文／福容徠旅澎湖

全台最大星級連鎖飯店「福容大飯店」旗下輕旅品牌第6家，全體系第19家的「福容徠旅澎湖」自8月22日開放訂房，打出9、10月開幕慶，最低每間只要2904元起，十天內就超過1000間以上的訂房，顯示新飯店一推出就大獲好評。「福容徠旅澎湖」並在9月1日舉辦溫馨開幕茶會，包括：澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁，以及華信、立榮、各大旅行社都派人等到場現場祝賀，現場十分熱鬧。

澎湖縣長陳光復致詞時，除了感謝福容把將外島設立的第一家飯店，就選擇「澎湖」。同時，再次宣達將推出「冬遊澎湖消費券」的旅遊補助好康。只要是非澎湖籍的旅客從2025年11月1日至2026年1月31日，入住縣內合法旅宿至少一晚，即可領取總額500元（5張100元）的消費券，用於食、宿、遊、購、行等合作店家使用，有效期至 115年2月6日止。

福容徠旅執行副總林方雯則在會中表示，澎湖每年超過100萬人次造訪，離島的七美望安機場也計劃擴建，「澎湖輪」最近試行澎湖-基隆航線反應熱烈，麗寶集團福容大飯店看好澎湖觀光潛力，第一個外島據點就選在澎湖。配合縣府推出的「2025冬遊澎湖消費券」11月1日開跑，福容徠旅澎湖不只響應，每人再加碼500元(每房每晚限用一張)，等於今年秋冬來澎湖、住徠旅，直接至少省一千，三天兩夜，兩人入住最多省兩千。

無論在頂樓酒吧欣賞夕陽或煙火、或與家人共享藝術裝置空間，每一刻都呈現福容徠旅澎湖帶來的幸福時光，讓精緻設計、在地文化融合及貼心服務，為旅客在澎湖留下難忘回憶，感受慢活旅行的魅力。福容大飯店不只拓點澎湖，明年台北圓山旗艦店即將亮相，並規劃於五年內將據點擴展至全台23家，版圖橫跨屏東、台東、南投等地，打造完整的環島旅宿網絡，全面提升旅遊體驗。