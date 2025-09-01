ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
4家手搖飲「組合優惠」齊發　指定飲品下殺2杯39元起

▲▼ CoCo。（圖／CoCo提供）

▲4大手搖飲組合優惠一次看。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

炎炎夏日總是忍不住來杯飲料消暑，4大手搖飲特意祭出最新「組合優惠」，包括CoCo、鮮茶道分別可享純茶任選2杯39元、59元，茶湯會、可不可熟成紅茶則有指定飲品2杯下殺99元。

▲▼鮮茶道。（圖／鮮茶道提供）

▲鮮茶道祭出鮮淬茶任選2杯59元限時優惠。（示意圖／鮮茶道提供）

●茶湯會
茶湯會即日起至9月7日推出「1+1任選99元」限時優惠，任選A、B各1杯飲品可享99元組合優惠價，A區品項有「黑朵奶蓋荔枝四季春」、「黑朵奶蓋荔枝百香綠」、「玫瑰荔枝紅」、「玫瑰荔枝愛玉四季春」；B區品項有「碳燒鐵觀音」、「四季春」、「功夫紅茶」、「特級翡翠綠」，限街邊門市使用，無購買組數限制。

●可不可熟成紅茶
可不可熟成紅茶祭出「1+1雙星組寄杯」優惠，可享任選A+B區組合價80元、99元，其中80元A區品項有穀奈冷露、春梅冰茶、檸檬冷露，B區則有熟成紅茶、胭脂冷露、胭脂紅茶；99元A區有胭脂奶茶、太妃熟成，B區則有春芽奶茶、熟成冷露、胭脂多多，限於網上購票並須於30天內兌換完畢。

●鮮茶道
鮮茶道即日起至9月20日祭出「鮮淬茶任選2杯59元」優惠，品項包括阿里山冰茶、伯爵紅茶、日式玄米茶、頂級茉莉綠茶、文山青茶、茶花綠茶、琥珀紅茶、鮮露金萱茶、炭燒焙茶、烏龍綠茶、凍頂烏龍茶、白桃風味烏龍茶，於23門市限定享優惠。

●CoCo
CoCo即日起9月6日祭出「純茶任選2杯39元」優惠，品項包括紅茶、綠茶、青茶任選2大杯只要39元，9月6日限時1天再加碼奶茶好兄弟2杯88元。

另至9月21日前還有「2杯99元」優惠，品項包括芒果冰沙、HPP楊枝甘露、28茉輕乳茶、28茉粉角輕乳茶、珍珠奶茶、檸檬奇遇桔、綠茶養樂多、葡萄柚果粒茶，提醒部分門市及外送平台不適用此優惠。

關鍵字： 美食情報 美食雲 手搖飲 組合優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

