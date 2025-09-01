慶「慕軒飯店」加入萬豪集團　連住獲5千點、享用晚餐贈調飲

▲慕軒飯店建築以「 Less is More」極簡主義設計，打造無天際線空中花園。（圖／國泰飯店觀光事業提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

國泰飯店觀光事業旗下「慕軒飯店」加盟萬豪國際集團Tribute Portfolio品牌，並更名「台北慕軒飯店Madison Taipei, a Tribute Portfolio Hotel」，即日起推出「Hello Again」專案，連住2晚可額外獲得5,000點萬豪旅享家點數。

▲慕軒飯店依傍台北最美的敦化林蔭大道，慶祝品牌加盟，推出系列住房與餐飲活動。

為慶祝慕軒飯店加入萬豪集團之列，即日起至9月30日推出「Hello Again」專案，連住兩晚額外加贈5,00萬豪旅享家點數。同時，官方Facebook粉專將推出「免費入住抽獎活動」，只要留言、分享並標記好友，就有機會0元入住價值90,000元的天際套房。

▲飯店舉辦線上抽獎，有機會免費入住價值萬元天際套房。

餐飲優惠方面，URBAN331 威士忌酒吧與 GUSTOSO 義大利餐廳同步推出限定活動。9月30日前於URBAN331享用下午茶或晚餐，即贈主廚炸物拼盤乙份，並享不限品項酒水買一送一；在 GUSTOSO 平日用晚餐，則招待一杯酒精或無酒精調飲，另可免費品嚐西西里經典小食Arancini。

此次加盟萬豪，除延續品牌精神外，更全面升級軟硬體設施。業者補充，包含房內更換為大尺寸電視，並支援高畫質播放，可使用個人帳號登入Netflix等串流平台，也可將手機、平板等裝置鏡射畫面至電視；並新增智慧控制面板、藍牙音響設備更新，且邀歐美知名藝術家打造空間美學。

「台北慕軒飯店」名稱靈感來自紐約中央公園旁的麥迪遜大道（Madison Avenue），象徵對質感生活的追求。飯店招牌服務「金徽禮遇（MADISON Knight）」由國際認證金鑰匙與英式管家帶領，提供細緻款待。結合 Marriott Bonvoy 會員計畫，旅客不僅能享受全球訂房便利與積分回饋，也能體驗更高質感的住宿服務。

▲▼鹿港永樂酒店也與萬豪國際集團簽署合作協議，以「鹿港永樂酒店－Tribute Portfolio」之名亮相。（圖／鹿港永樂酒店提供）



另外，鹿港永樂酒店5月也宣布與萬豪國際集團（Marriott International）簽署合作協議，加入萬豪旗下風格鮮明、強調在地文化的獨立品牌系列Tribute Portfolio，預計於2025年第四季完成品牌轉型，並以「鹿港永樂酒店－Tribute Portfolio」之名重新亮相。

近日業者於官網上發出公告，酒店將於9月2日至19日進行年度設施維護與升級，休館期間將暫停住宿及餐飲服務。預計自9月20日起，以嶄新的面貌重新見客。

永樂酒店表示，透過萬豪國際深厚的品牌資源、全球預訂系統與 Marriott Bonvoy®會員生態圈，將有助於吸引更多國際旅客前來鹿港，深入體驗這座歷史小鎮獨有的文化魅力。此次合作也象徵彰化地區正式迎來國際酒店品牌的進駐，為鹿港觀光注入新動能。