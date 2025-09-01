ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
大苑子「梨山水蜜桃雪沙」回歸　92家門市限量開賣

▲▼大苑子梨山水蜜桃雪沙限時回歸。（圖／大苑子提供）

▲大苑子梨山水蜜桃雪沙限時回歸。（圖／大苑子提供）

記者蕭筠／台北報導

鮮果手搖飲品牌「大苑子」宣布，有著「水蜜桃界愛馬仕」美譽的夢幻果飲「梨山水蜜桃雪沙」回歸，全台限量15000杯，9月4日起於指定92家門市開賣。

大苑子「梨山水蜜桃雪沙」嚴選來自台中梨山、海拔 1956公尺的頂級水蜜桃，甜而不膩、果肉細緻多汁，並透過獨家工法製成細緻雪沙，入口即化，大杯售價95元，限量15000杯，9月4日起於92家門市限定販售，售完為止。

▼梨山水蜜桃雪沙限時回歸限於92家門市販售。

▲▼大苑子梨山水蜜桃雪沙限時回歸。（圖／大苑子提供）

同步推出限定甜點「許慶良玫瑰蜜桃鮮奶酪」，以玫瑰蜜桃果醬搭配新鮮蘋果丁，再結合許慶良經典鮮奶酪，口感綿密細緻，每杯售價60元，於限定78家門市上市。

▲▼SOMA推出全新「蜜飲烏龍系列」，加碼推出3款新甜點。（圖／記者蕭筠攝）

▲SOMA推出全新「蜜隱烏龍系列」。（圖／記者蕭筠攝）

SOMA時隔12年於今年8月再度推出全新專屬烏龍茶「蜜隱烏龍」，茶葉經過24小時龍眼木細火烘焙，賦予茶湯帶有隱隱龍眼香，入口甘潤。其中「純蜜隱烏龍」保留烏龍茶最純粹香氣及甘韻，推薦「類無糖」隱藏比例，精準糖量去掉純茶微澀感，售價60元。

「蜜隱烏龍精粹茶歐蕾」選用鮮乳坊鮮乳結合烏龍茶、龍眼蜜調製而成，茶香濃郁又帶有溫潤奶感，售價100元；還有加入酸甜青梅及奇亞籽的「青梅蜜隱烏龍」，售價80元；調和日本青森蘋果汁的「純青森蘋蜜隱烏龍」，售價120元。

