Mister Donut聯名線條小狗　小白、小金毛變身超萌甜甜圈

▲Mister Donut跨界找來韓國人氣IP「線條小狗」合作。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

甜甜圈品牌「Mister Donut」跨界找來韓國人氣IP「線條小狗」合作，推出3款聯名甜甜圈，把超可愛的線條小狗、小金毛全部變成甜甜圈，加碼還有3款周邊小物，9月2日起全門市上市，期間限定、售完為止。

▲▼線條小狗、小金毛全部變成甜甜圈。

「Mister Donut X 線條小狗」推出3款聯名甜甜圈，「汪!馬爾濟斯小狗甜甜圈」選用蓬鬆巧貝沾附白可可沾醬，搭配苦甜可可鮮奶油內餡；「汪!小金毛狗狗甜甜圈」同樣使用蓬鬆巧貝沾裹伯爵奶茶可可沾醬，並擠滿鮮奶油內餡，售價皆為75元。

「汪!小狗貼貼波堤」則把波堤分別裹上白可可沾醬、伯爵奶茶可可沾醬，點上狗狗們的可愛腳印，並插上線條小狗插卡，售價55元。同步推出線條小狗提袋、提盒等限定包裝。

▲加碼推出3款限定周邊。

加碼推出3款周邊小物，包括「針織提袋」，把馬爾濟斯及小金毛繡在針織提袋上，售價179元；「線條小狗抱枕毯」，抱枕正反面一次擁有馬爾濟斯及小金毛，售價499元；「線條小狗趴趴玩偶」則用波堤把馬爾濟斯小白圈住，模樣超Q，售價299元，以上周邊單筆交易限購各3個，各門市數量有限，售完為止，9月2日起於全門市開放預購。

同場加映「奶茶季」，一共有5款甜甜圈選擇，「奶茶波堤」把Q彈波堤沾裹伯爵奶茶可可沾醬，售價45元；「餅乾奶茶波堤」選用奶茶波堤為基底，再撒上可可餅乾碎粒，售價50元；「黑糖QQ奶茶波堤」則把波堤剖半擠上紅茶鮮奶油，並搭配黑糖麻糬丁點綴，售價55元。

「醇香奶茶歐菲香」則以帶有濃郁奶香的歐菲香，半邊擠上鮮奶油，再裹上伯爵奶茶可可沾醬，售價52元；「碎粒巧克力波堤」把經典巧克力波堤裹上可可牛奶沾醬，並撒上可可豆碎粒，售價50元。

為歡慶新品上市，9月2日至9月7日限時6天可享「甜甜圈買5送1、買6送2」優惠，須內含1款指定甜甜圈，各門市數量有限、售完為止；即日起則推「現做飲品第2杯5折」優惠。

▲▼9月限定吃香蕉巧克力泡芙、餅乾巧酥泡芙。（圖／beard papa's提供，下同）

另外，日系泡芙專賣店「beard papa's」9月則推出「雙口味泡芙」，其中「香蕉巧克力泡芙」，在特製香蕉卡士達內餡加入巧克力碎屑，再與鮮奶油輕柔拌合，每一口都能吃到香蕉甜香搭配尾韻微苦的巧克力。

「餅乾巧酥泡芙」則把OREO餅乾碎片拌入經典卡士達、奶霜餡，巧妙還原OREO夾心餅乾濃醇滋味，限於指定門市販售。以上2款泡芙每顆售價皆為80元起。

▲本月還有全新派皮香蕉脆片耶克。

▲雙連概念店則獨家推出「白巧夾心耶克」。

同步推出全新派皮「香蕉脆片耶克」，在招牌日式泡芙交織淋上特製巧克力醬，再放上焦糖香蕉脆片，打造豐富酥脆口感，售價80元起，限於指定門市販售。

雙連概念店則獨家推出「白巧夾心耶克」，把「餅乾巧酥泡芙」濃郁升級，在招牌日式泡芙淋上特製白巧克力醬，再放上整片OREO巧克力餅乾，搭配9月限定餅乾巧酥口味，讓OREO滋味更濃郁，每顆售價95元。