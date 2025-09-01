高雄3美食嘉年華！大嗑鹹酥雞、奶茶　愛河畔喝亞洲百大酒吧調酒

▲高雄雄嗨調酒節將於愛河畔登場。（圖／高雄市觀光局提供，下同）

高雄下半年活動很精彩，不但有國際巨星接力到港都開唱，還有美食嘉年華陸續登場，讓旅客可以大吃鹹酥雞、喝調酒與奶茶，同時欣賞周邊美景。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

號稱是全台最大餐酒盛典的「2025高雄雄嗨調酒節」將於9月13、14日於愛河登場，集結逾70家風格酒吧、餐酒館與創意餐飲品牌，不僅邀請來自台北、台南及高雄三家入選「2025年亞洲百大酒吧」店家，更首度邀請日本頂尖調酒大師現場獻技交流。活動全區皆免費入場，含酒精飲品須透過7-11 ibon購買調酒券。

▲旅人可在愛河畔喝調酒賞景。

▲高雄中央英迪格酒店代表的高空酒吧「英迪格 PIER NO.1 高空酒吧」也將參加。

今年「高雄雄嗨調酒節」擴大活動規模，邀請國際調酒師與本地知名酒吧、餐酒館及餐飲品牌共計48個店家參與。其中包括2025年入選亞洲百大酒吧：NO.41「To Infinity and Beyond」（台北）、NO.59「The Han-Jia Pairing Dinner 酣呷餐酒」（台南）、NO.75「Maltail」（高雄），以及高雄在地人氣酒吧「Bar DIP」、「行者」、「T.A.C.B.人文餐酒」、「滯漫 Halftime」、「講古吧 Kóng-Kóo」與「英迪格 PIER NO.1 高空酒吧」等，積極展現高雄餐飲文化的多元風貌，打造亞洲調酒文化交流盛會。

除了特色調酒，活動更網羅逾25家知名餐飲與餐車品牌，從經典台味到創意料理一次滿足。包括南臺灣人氣居酒屋「焼肉 SHOJO」、歷史悠久的香腸品牌「黑橋牌」、鐵道人氣冰品「SNOW 雪諾義式冰淇淋」、夏日必備「伯公仔綠豆蒜與傳統養生飲品」，以及手作漢堡、白糖粿、起司章魚燒、風味串燒、綿密雞蛋糕等美食，讓民眾一次飽覽豐富飲食文化，佳餚美饌盡收愛河畔。

▲高雄奶茶節每年都吸引許多奶茶控齊聚。

而「2025高雄奶茶節」將於9月20、21日在捷運鹽埕埔站1號出口回歸。現場除集結超過70攤各式奶茶與美食店家，還規劃親子互動遊戲與舞台表演，打造闔家同樂的奶茶盛會。

據財政部統計，高雄市手搖飲店數高達3040家，銷售總額更達84.7億元，皆居全國之冠，也孕育出多個知名茶飲品牌，例如麻古茶坊、八曜和茶、烏弄、貢茶、吳家紅茶冰等。同時，高雄鹽埕「奶茶一條街」更匯聚許多在地創意飲品與老字號店家，也讓高雄成為奶茶迷心中的必訪城市。

▲▼許多奶茶品牌都來自高雄。

今年2025高雄奶茶節不僅網羅全台特色奶茶，更透過與在地店家合作模式，在活動前後積極導客到商圈店家消費；除匯聚眾多奶茶品牌、美食店家與特色店家外，還安排豐富有趣舞台活動與親子互動體驗，包括「活力特技」、「氣球互動」、「小麻雀樂團」、「奶茶Shot杯王」、「奶茶蠟燭店」、「小小奶茶人」等精彩節目，並推出「奶茶一番賞」抽獎活動，讓大小朋友都能玩得盡興。

▲▼高雄鹹酥雞嘉年華。

今年邁入第5屆的「高雄鹹酥雞嘉年華」將於11月15、16日在大遠百追夢廣場登場。今年將廣邀60攤以上美味炸物、餐飲名店、星級飯店等共襄盛舉，活動規模再升級、舞台表演更精彩，適合全家大小一起同樂。