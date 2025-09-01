「發票中178任2碼」玩小人國178元　麗寶精靈花車遊行延長至9/29

▲小人國推出捐發票優惠。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

拿發票來對！桃園龍潭小人國主題樂園推出「捐發票做公益 一起把愛FUN大」優惠，9月14日、20日、21日、27日、28日及29日這6天，只要於現場捐出當月紙本發票，且發票號碼中含有「1、7、8」任兩碼（不重複、順序不限；入園當日日期發票及有買方統編者不適用），即可享門票178元（原價1050元）。

小人國補充，每張發票僅能購買一張優惠票，活動募得發票將全數捐贈予心路基金會桃園分會，讓民眾玩樂同時也能做公益。

▲小人國音樂馬車。（圖／業者提供）



園區採「一票玩到底」機制（投幣設施除外），民眾可暢遊縮小版的世界地標，並觀賞精采主題表演，還能玩遍各式戶外設施及全年無休的室內樂園。園方提醒，未滿3歲兒童憑健保卡可免費入園，詳細活動資訊以官網公告為準。

▲麗寶樂園推出「軍教月」專屬優惠，凡持軍人、教師相關證件，本人即可享摩天輪150元。（圖／業者提供）



另外，迎接9月3日軍人節與9月28日教師節，台中麗寶樂園推出「軍教月」專屬優惠。凡持軍人、教師相關證件，本人可享樂園門票500元、摩天輪150元，今年更進一步擴大適用範圍，軍校及教育相關科系的學生與教職員工也能同享折扣。若想延伸為兩天一夜的小旅行，麗寶賽車主題旅店也同步推出雙人住房專案，一泊一食最低4,999元起。

▲麗寶樂園「精靈花車遊行」加碼延長至9月29日。（圖／業者提供）



業者表示，今年暑假廣受好評的「精靈降臨探索世界」活動，最受矚目的「精靈花車遊行」將加碼延長至9月29日。四輛巨型花車將載著風、火、水、地六大元素精靈繼續登場，小朋友只要穿上精靈或仙子主題服裝並完成預約報名，就能登上花車同台演出，親身體驗夢幻舞台的獨特魅力。