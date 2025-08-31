ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

味全龍×Chili's「胃全龍ㄟ堡」限時開賣　漢堡夾半磅爆汁牛肉餅

▲▼「Chili’s」宣布跨界合作味全龍推出2款期間限定聯名餐。（圖／Chili’s提供）

▲Chili's跨界合作味全龍推出2款聯名餐點。（圖／Chili's提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

美式餐飲品牌「Chili's」宣布跨界合作味全龍，推出2款期間限定聯名餐點包括「胃全龍ㄟ堡（THE BIG SMASHER®）」、「黑火山Chill爆奶昔（MOLTEN SHAKE）」，即日起於全門市開賣。

▲▼「Chili’s」宣布跨界合作味全龍推出2款期間限定聯名餐。（圖／Chili’s提供）

▲「胃全龍ㄟ堡」選用近年歐美超夯Smasher Burger做法打造超澎派口感。

Chili's找來味全龍推出2款聯名餐，「胃全龍ㄟ堡（THE BIG SMASHER®）」選用近年歐美超夯Smasher Burger做法，選用近半磅手壓牛肉餅以高溫鐵板鎖住肉汁，外酥內嫩、香氣十足，再層層堆疊洋蔥丁、新鮮生菜、酸黃瓜、美式起司及千島醬，大口咬下超滿足，售價395元。

另一款「黑火山Chill爆奶昔」來自經典熱銷甜點 Molten Chocolate Cake，以香濃巧克力奶昔為基底，結合蛋糕與濃郁巧克力醬，打造冰涼濃郁的夏季甜點飲品，售價260元，即日起至9月30日於全門市限時上市。

▲▼Q Burger「世界風味賞港澳站」。（圖／Q Burger提供）

▲Q Burger「世界風味賞港澳站」登場。（圖／Q Burger提供，下同）

另外，連鎖早餐品牌「Q Burger」全門市也推出全新「世界風味賞港澳站」，主打「正宗澳門豬扒包」，選用台灣老字號品牌「中一排骨」的優質帶骨里肌豬，搭配外脆內軟且帶有奶油香氣的現烤麵包，售價115元，提醒豬排內含骨頭，須小心食用；「港式叉燒蛋多士」嚴選柔嫩原塊肉質叉燒，搭配甘甜鹹香蜜汁醬，再放上香煎荷包蛋及吐司，售價65元。

「XO醬炒泡麵」由干貝、蝦米及小魚乾等新鮮海鮮製成，佐以數十種醬料，搭配Q彈麵體拌炒，香氣十足，單點售價70元；「港式菠蘿油」選用烘烤金黃酥脆的菠蘿包，夾入冰涼奶油片，打造外熱內冷的雙重口感，原味售價50元、花生售價55元；「脆脆奶油豬」則以慢火烤出酥皮軟法，再抹上奶油尬煉乳的雙重組合，售價50元。

除外還有「黑松露炒蛋芝士多士」、「黑松露炒蛋火腿多士」、「黑松露焗烤厚多士」、「活力豬扒組合餐」、「雙蛋豬扒脆豬盤餐」，飲料則推出「凍檸茶」、「港式奶茶」、「Espresso鴛鴦奶茶」等餐點選擇。

▲▼Q Burger「世界風味賞港澳站」。（圖／Q Burger提供）

▲同步推出全新限定包裝。

此次也推出全新限定包裝，上面印有俯瞰香港美景的太平山山頂纜車、復古叮叮車、港劇經典紅藍綠的士、維多利亞港三帆船「鴨靈號」等圖樣，打造滿滿港式氛圍。

【你可能也想看】

►全台速食店最新省荷包優惠　炸雞桶買1送1、披薩買1送2
►麥當勞「夏季優惠券」限時42天開跑　大薯、麥克雞塊加1元多1件
►清心福全推薦「5款無糖人氣飲品」　優多綠、鮮奶茶都有

關鍵字： 美食情報 美食雲 Chili’s Q Burger

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

推薦閱讀

嘉義3000坪遊樂場＆迷你動物園！

嘉義3000坪遊樂場＆迷你動物園！

手搖飲開學日優惠懶人包

手搖飲開學日優惠懶人包

探索廚房明起整修「暫停營業」

探索廚房明起整修「暫停營業」

只營業周末2天！隱藏版大溪老街小吃

只營業周末2天！隱藏版大溪老街小吃

Chili's推味全龍聯名漢堡、奶昔

Chili's推味全龍聯名漢堡、奶昔

LADY KELLY插旗桃園推蛋糕買1送1

LADY KELLY插旗桃園推蛋糕買1送1

彰化「麵線豆花」甜鹹混搭超涮嘴！

彰化「麵線豆花」甜鹹混搭超涮嘴！

超商軍人節全店85折　全聯咖啡免費喝

超商軍人節全店85折　全聯咖啡免費喝

北部豪華露營、溫泉飯店秋日優惠

北部豪華露營、溫泉飯店秋日優惠

花蓮日式園區吃貓掌雞蛋糕、干貝拉麵

花蓮日式園區吃貓掌雞蛋糕、干貝拉麵

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

三峽「70元牛肉麵」在地人才知道

宛如置身瑞士鄉村！桃園低調山景餐廳

築間新品牌「麟德殿牛肉麵」9/1開幕

泰市場吃到飽優惠延長到9月底

4家飯店教師國軍餐飲優惠整理

北部豪華露營、溫泉飯店秋日優惠

花蓮日式園區吃貓掌雞蛋糕、干貝拉麵

免門票！金山歐式莊園藏「荷蘭風車」

花蓮河上餐桌體驗吃浮誇石頭火鍋

超萌！巨型「兔兔Q」3氣偶降落新月橋

熱門行程

最新新聞更多

嘉義3000坪遊樂場＆迷你動物園！

手搖飲開學日優惠懶人包

探索廚房明起整修「暫停營業」

只營業周末2天！隱藏版大溪老街小吃

Chili's推味全龍聯名漢堡、奶昔

LADY KELLY插旗桃園推蛋糕買1送1

彰化「麵線豆花」甜鹹混搭超涮嘴！

超商軍人節全店85折　全聯咖啡免費喝

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366