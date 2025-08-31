味全龍×Chili's「胃全龍ㄟ堡」限時開賣　漢堡夾半磅爆汁牛肉餅

▲Chili's跨界合作味全龍推出2款聯名餐點。（圖／Chili's提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

美式餐飲品牌「Chili's」宣布跨界合作味全龍，推出2款期間限定聯名餐點包括「胃全龍ㄟ堡（THE BIG SMASHER®）」、「黑火山Chill爆奶昔（MOLTEN SHAKE）」，即日起於全門市開賣。

▲「胃全龍ㄟ堡」選用近年歐美超夯Smasher Burger做法打造超澎派口感。

Chili's找來味全龍推出2款聯名餐，「胃全龍ㄟ堡（THE BIG SMASHER®）」選用近年歐美超夯Smasher Burger做法，選用近半磅手壓牛肉餅以高溫鐵板鎖住肉汁，外酥內嫩、香氣十足，再層層堆疊洋蔥丁、新鮮生菜、酸黃瓜、美式起司及千島醬，大口咬下超滿足，售價395元。

另一款「黑火山Chill爆奶昔」來自經典熱銷甜點 Molten Chocolate Cake，以香濃巧克力奶昔為基底，結合蛋糕與濃郁巧克力醬，打造冰涼濃郁的夏季甜點飲品，售價260元，即日起至9月30日於全門市限時上市。

▲Q Burger「世界風味賞港澳站」登場。（圖／Q Burger提供，下同）

另外，連鎖早餐品牌「Q Burger」全門市也推出全新「世界風味賞港澳站」，主打「正宗澳門豬扒包」，選用台灣老字號品牌「中一排骨」的優質帶骨里肌豬，搭配外脆內軟且帶有奶油香氣的現烤麵包，售價115元，提醒豬排內含骨頭，須小心食用；「港式叉燒蛋多士」嚴選柔嫩原塊肉質叉燒，搭配甘甜鹹香蜜汁醬，再放上香煎荷包蛋及吐司，售價65元。

「XO醬炒泡麵」由干貝、蝦米及小魚乾等新鮮海鮮製成，佐以數十種醬料，搭配Q彈麵體拌炒，香氣十足，單點售價70元；「港式菠蘿油」選用烘烤金黃酥脆的菠蘿包，夾入冰涼奶油片，打造外熱內冷的雙重口感，原味售價50元、花生售價55元；「脆脆奶油豬」則以慢火烤出酥皮軟法，再抹上奶油尬煉乳的雙重組合，售價50元。

除外還有「黑松露炒蛋芝士多士」、「黑松露炒蛋火腿多士」、「黑松露焗烤厚多士」、「活力豬扒組合餐」、「雙蛋豬扒脆豬盤餐」，飲料則推出「凍檸茶」、「港式奶茶」、「Espresso鴛鴦奶茶」等餐點選擇。

▲同步推出全新限定包裝。

此次也推出全新限定包裝，上面印有俯瞰香港美景的太平山山頂纜車、復古叮叮車、港劇經典紅藍綠的士、維多利亞港三帆船「鴨靈號」等圖樣，打造滿滿港式氛圍。