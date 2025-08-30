ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「花蓮將軍府1936」絕美日式園區　吃貓掌雞蛋糕、干貝拉麵

▲▼花蓮將軍府1936。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮將軍府1936園區。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／花蓮報導

現在到花蓮市區玩必去景點，就是「花蓮將軍府1936」了！從美食、咖啡、伴手禮、甜點等不同角度出發，共同述說獨屬於花蓮的故事，同時兼顧時下旅人最愛的拍照打卡機能，成為現在最受歡迎的目的地。

▲▼花蓮將軍府1936。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮將軍府1936園區內由8棟日式木造建築組成。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮將軍府1936。（圖／記者蔡玟君攝）

花蓮將軍府1936位於美崙溪畔，整座園區由1930年代所建的日式宿舍群組成，經過花蓮縣政府修繕、招標民間業者經營，於2024年春天開幕，8棟日式建築群內集結16個品牌，透過不同角度共同闡述屬於花蓮的故事。

▲▼花蓮將軍府1936。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼定置漁場三代目。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮將軍府1936。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮將軍府1936。（圖／記者蔡玟君攝）

▲定置漁場三代目的干貝蛤蠣魚白湯麵。（圖／記者蔡玟君攝）

例如知名的「定置漁場三代目」就以花蓮定置漁場的漁獲為主，設計海味滿滿的拉麵、湯飯等餐點，每一道餐點都是將軍府限定，其中最受歡迎的就是「干貝蛤蠣魚白湯麵」與「酥炸軟殼蟹魚白湯麵」。

▲▼花蓮將軍府1936。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼貓丁目可愛的貓掌雞蛋糕。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮將軍府1936。（圖／記者蔡玟君攝）

「山海百貨」則集結花蓮13個鄉鎮伴手禮，「貓丁目」則將花蓮美崙山米老鼠景點重新詮釋，設計出特色餐點，例如以吉安鄉知名農產芋頭設計聖代，可愛的貓掌雞蛋糕內包入蜜香紅茶內餡等。

▲▼花蓮將軍府1936。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼將軍淬 x iDrip CAFÉ & 將軍小賣所，店舖上方就是觀景台。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮將軍府1936。（圖／記者蔡玟君攝）

「將軍淬 x iDrip CAFÉ & 將軍小賣所」則結合智能手沖 iDrip CAFÉ，並與花蓮在地烘豆師合作，推出手沖以及手沖拿鐵，店舖上方還有一座觀景台可以俯瞰園區。「fūjō restaurant」則是花蓮少見的Fine Dining餐廳，執行主廚李偉綺曾於米其林二星餐廳的廚房工作，餐點設計食材有85%來自花蓮，讓旅客以較為親民的價格能享受花蓮山海滋味，也是少數位於古蹟內的Fine Dining餐廳。

關鍵字： 花蓮旅遊 花蓮美食 美食雲 美食情報 花蓮將軍府1936

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

推薦閱讀

花蓮日式園區吃貓掌雞蛋糕、干貝拉麵

花蓮日式園區吃貓掌雞蛋糕、干貝拉麵

富山市70米「高空特等席」免費開放！

富山市70米「高空特等席」免費開放！

全球最難訂10大餐廳曝光　「這一間」黃牛代訂喊價4.2萬

全球最難訂10大餐廳曝光　「這一間」黃牛代訂喊價4.2萬

COLD STONE豪撒冰淇淋買1送1券

COLD STONE豪撒冰淇淋買1送1券

踏入摩洛哥「夢幻藍城」舍夫沙萬！

踏入摩洛哥「夢幻藍城」舍夫沙萬！

台中高美濕地棧道維修　9／15起部分封閉

台中高美濕地棧道維修　9／15起部分封閉

摩斯漢堡限時1個月推開學超省優惠

摩斯漢堡限時1個月推開學超省優惠

三峽「70元牛肉麵」在地人才知道

三峽「70元牛肉麵」在地人才知道

2大手搖飲限時買1送1

2大手搖飲限時買1送1

台南新光三越小北門餐飲優惠整理

台南新光三越小北門餐飲優惠整理

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

泰市場吃到飽優惠延長到9月底

大稻埕8分鐘「800米千輪煙火」明壓軸

4家飯店教師國軍餐飲優惠整理

築間新品牌「麟德殿牛肉麵」9/1開幕

宛如置身瑞士鄉村！桃園低調山景餐廳

花蓮河上餐桌體驗吃浮誇石頭火鍋

福容台北一館「福粵樓」推吃到飽

褪色招牌下藏了飄香萬華50年的老味道

圓山新景點眺望「大稻埕480秒煙火」

免門票！金山歐式莊園藏「荷蘭風車」

熱門行程

最新新聞更多

花蓮日式園區吃貓掌雞蛋糕、干貝拉麵

富山市70米「高空特等席」免費開放！

全球最難訂10大餐廳曝光　「這一間」黃牛代訂喊價4.2萬

COLD STONE豪撒冰淇淋買1送1券

踏入摩洛哥「夢幻藍城」舍夫沙萬！

台中高美濕地棧道維修　9／15起部分封閉

摩斯漢堡限時1個月推開學超省優惠

三峽「70元牛肉麵」在地人才知道

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366