▲花蓮將軍府1936園區。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／花蓮報導

現在到花蓮市區玩必去景點，就是「花蓮將軍府1936」了！從美食、咖啡、伴手禮、甜點等不同角度出發，共同述說獨屬於花蓮的故事，同時兼顧時下旅人最愛的拍照打卡機能，成為現在最受歡迎的目的地。

▲▼花蓮將軍府1936園區內由8棟日式木造建築組成。（圖／記者蔡玟君攝）

花蓮將軍府1936位於美崙溪畔，整座園區由1930年代所建的日式宿舍群組成，經過花蓮縣政府修繕、招標民間業者經營，於2024年春天開幕，8棟日式建築群內集結16個品牌，透過不同角度共同闡述屬於花蓮的故事。

▲▼定置漁場三代目。（圖／記者蔡玟君攝）

▲定置漁場三代目的干貝蛤蠣魚白湯麵。（圖／記者蔡玟君攝）

例如知名的「定置漁場三代目」就以花蓮定置漁場的漁獲為主，設計海味滿滿的拉麵、湯飯等餐點，每一道餐點都是將軍府限定，其中最受歡迎的就是「干貝蛤蠣魚白湯麵」與「酥炸軟殼蟹魚白湯麵」。

▲▼貓丁目可愛的貓掌雞蛋糕。（圖／記者蔡玟君攝）

「山海百貨」則集結花蓮13個鄉鎮伴手禮，「貓丁目」則將花蓮美崙山米老鼠景點重新詮釋，設計出特色餐點，例如以吉安鄉知名農產芋頭設計聖代，可愛的貓掌雞蛋糕內包入蜜香紅茶內餡等。

▲▼將軍淬 x iDrip CAFÉ & 將軍小賣所，店舖上方就是觀景台。（圖／記者蔡玟君攝）

「將軍淬 x iDrip CAFÉ & 將軍小賣所」則結合智能手沖 iDrip CAFÉ，並與花蓮在地烘豆師合作，推出手沖以及手沖拿鐵，店舖上方還有一座觀景台可以俯瞰園區。「fūjō restaurant」則是花蓮少見的Fine Dining餐廳，執行主廚李偉綺曾於米其林二星餐廳的廚房工作，餐點設計食材有85%來自花蓮，讓旅客以較為親民的價格能享受花蓮山海滋味，也是少數位於古蹟內的Fine Dining餐廳。