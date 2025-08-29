築間新品牌「麟德殿牛肉麵」9/1開幕　湯麵100元吃得到

▲築間新品牌「麟德殿牛肉麵」9/1開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

看好牛肉麵市場發展潛力，築間餐飲集團推出全新品牌「麟德殿牛肉麵」，以傳統X創新為核心理念，從一碗100元的湯麵到1500元的滿漢五福牛肉麵都有，一般的牛肉麵價格在220元至500元區間。

連鎖鍋物品牌築間餐飲集團看好年產值逾50億元的牛肉麵市場，推出全新品牌「麟德殿牛肉麵」，9月1日開幕，首店選址於台北市南京東路中山商圈，以「傳統X創新」為核心理念，重新詮釋牛肉麵的本真價值。

▲紅燒湯頭則是以清燉為基底，再與3種豆瓣醬、10多種香料、2種醬油炒製的醬底融合。（圖／記者黃士原攝）

清燉湯頭部分，牛大骨先蒸後烤，再與6味蔬果與金黃蔥蒜一同用文火細熬36小時。紅燒湯頭則是以清燉為基底，再與3種豆瓣醬、10多種香料、2種醬油炒製的醬底融合。

麟德殿牛肉麵菜單有牛肉（湯）麵、乾麵、飯類、滷味、燉湯及小菜，品項超過50種。牛肉麵除了一般款，還有半筋半肉、牛三寶、牛尾、牛舌等品項，價格220元起至550元，沒有肉的湯麵100元就吃得到。另外還有乾麵選項，口味有半筋半肉、牛三寶、牛尾牛肚，以及牛油乾拌麵、紅油臭豆腐乾拌麵及麻醬乾拌麵，售價70元至300元。

▲要價1500元的滿漢五福牛肉麵是店裡招牌，重達2.8公斤。（圖／記者黃士原攝）

其中要價1500元的滿漢五福牛肉麵是店裡招牌，重達2.8公斤，每日限量供應，選用炙烤羽下牛、牛腱心、牛尾、牛筋與牛肚，冷藏羽下牛僅以昆布椒鹽簡單提味，7分熟鎖住粉嫩肉質與脂香。店家建議先獨享羽下牛的炙香純粹，再感受與湯頭交融的韻味。不吃牛的顧客，也可選擇胡椒豬肚軟排骨麵、老火干貝舒肥雞麵。

▲炙烤熟成羽下牛排麵。（圖／記者黃士原攝）

▲紅油臭豆腐乾拌麵。（圖／記者黃士原攝）

▲胡椒豬肚軟排骨麵。（圖／記者黃士原攝）

炙烤熟成羽下牛排麵則是選用油花分布均勻的羽下牛，經過專業熟成，提升肉質的鮮甜與嫩度。厚切後以直火高溫炙烤，外層微焦帶有迷人炙香，內裡則保持鮮嫩多汁，展現肉質的極致風味。

▲松露竹笙雞湯。（圖／記者黃士原攝）

▲滷味。（圖／記者黃士原攝）

▲菜單，點圖放大。（圖／記者黃士原攝）

米食愛好者可嚐試炭燒酒香舒肥雞飯，以辛香料浸漬雞胸肉低溫舒肥後，淋上少許紹興酒提味，搭配Q彈台梗九號米粒。其他還有厚切牛舌飯、骰子牛舌飯、炙烤熟成羽下牛排飯，價格260元至500元。燉湯系列則有松露竹笙雞湯、老火干貝雞湯、元氣蒜頭雞湯等7款選擇。

▲麵屋武藏推出期間限定話題新品「巧戀七夕濃厚拉麵」。（圖／記者黃士原攝）

另外，迎接七夕情人節，麵屋武藏推出期間限定話題新品「巧戀七夕濃厚拉麵」，把70%苦甜巧克力與蛋黃製成醬底，再與桂丁雞高湯融合，湯頭濃厚滑順、香氣層次豐富，帶有熱可可般的尾韻與厚度，挑戰消費者對傳統拉麵的風味印象。主菜叉燒則以煙燻肉捲精巧捲製成玫瑰花造型，視覺上呼應七夕浪漫主題。

▲麵屋一燈攜手台灣拉麵祭限定尊榮套餐。（圖／業者提供）

麵屋一燈攜手台灣拉麵祭展開全台巡迴活動，明天最後一場在信義統一時代店，限定尊榮套餐（價值888元）以食前酒「梅酒氣泡」優雅開場，旬饌「舒肥鴨胸沙拉」選用低溫烹調鴨胸。接著是雅肴「香草花蟹塔 × 煙燻魚子醬」、「煎鴨肝櫻桃莓果醬」。壓軸潮椀「海貝清湯拉麵」以智利淡菜與蛤蠣醬汁為底，加入柚子醬油炙干貝與干貝雞油。

