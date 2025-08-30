阿里山秋季最Chill玩法！五奇美景＋秘境路線一次蒐集　不必趕日出

圖、文／阿里山英迪格酒店提供

秋天上阿里山正是最佳時機！隨著天氣穩定、交通暢通，旅客此刻造訪不僅能一次收集日出、雲海、晚霞、森林與鐵道等「五奇」，還能探索達娜伊谷、特富野古道等秘境。入住位於國家風景區核心的阿里山英迪格酒店，更可搭配九月限定「無憂住含早晚，一泊二食」專案，加碼每消費新台幣一元即回饋一點IHG®優悅會積分（不含稅金及服務費），讓秋日旅程兼具美景與超值體驗。

▲阿里山國家風景區時序入秋，天氣穩定涼爽，非常有機會一次搜集阿里山五奇，推薦規劃三天兩夜小旅行。

阿里山不只是一座山，也不僅只有山景，還隱藏許多驚喜。達娜伊谷溪水清澈、吊橋橫跨峽谷，是絕佳打卡點，並能透過在地導覽認識鄒族文化。喜愛步道的旅人則推薦特富野古道，由舊林業鐵路轉化而成，沿途杉木參天，斑駁鐵軌與木橋遺跡仍可見，走在其中宛如穿越百年前的林業時光。路線平緩，親子同遊也適合，途中還能遠眺雲海與山谷。

▲阿里山不是一座山，更不僅僅只有山。位於山美部落的達娜伊谷，擁有鯝魚文化以及特殊的水上餐廳體驗，非常值得前往。

▲喜歡步道健行的旅客，也可以選擇特富野古道，有直聳入天的柳杉林道，還有乘載歷史記憶的舊林鐵鐵軌，走讀山林。

若想讓旅程更Chill，阿里山英迪格酒店是最佳據點。從這裡出發前往各大景點皆在一小時內。清晨不必摸黑趕路，只要披上浴袍、手捧熱可可與可頌，就能在頂樓欣賞玉山日出，滿滿儀式感。全台少見的高空無邊際戲水池更是打卡熱點，白天像游進山巒雲霧，夜晚則能仰望星空。

▲阿里山英迪格酒店地理位置優越，前往各景點、秘境車程約莫在一小時內，酒店內也可欣賞日出，儀式感十足。

餐飲方面，由國際廚師團隊打造，將阿里山小農食材融入國際料理，推出半自助式晚餐。餐檯提供多樣料理與新鮮食材，主菜以西班牙國寶級Josper烘烤爐搭配相思木直火料理，香氣濃郁、口感扎實。更貼心的是，晚餐提供酒水飲品無限暢飲，從紅白酒、啤酒到果汁，邊吃邊小酌，氛圍感十足。

▲以無憂住含早晚專案入住阿里山英迪格酒店，九月份限時加碼加贈IHG優悅會積分，讓旅程更加暢快划算。

迎接秋日旅遊季，酒店九月限時推出「無憂住含早晚，一泊二食」專案。凡於活動期間入住，即享加碼IHG®優悅會積分回饋，每消費新台幣一元即可獲得一點積分（不含稅金及服務費），點數可靈活兌換洲際酒店集團旗下部分品牌住宿。一次旅行，不僅能收穫阿里山的經典與秘境，更能延續到下一段旅程。

詳情請上官網https://inalishan.com.tw/ET_BookNow