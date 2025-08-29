夢幻「九月雪」降臨大溪！實景照曝光　5大裝置免費拍

▲大溪韭菜花今（29日）花況約3成，現場設置5大裝置免費拍。（圖／桃園市農業局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

夢幻九月雪降臨大溪！「2025桃園韭菜花節」明（30日）至9月20日開跑，大溪區公所表示，目前花況約3成，大約再一周會比較好看。展區位於大溪區中庄下崁沿線，約1公里路段布置上5大裝置，開放民眾免費參觀。

▲大溪區公所表示，因為氣候異常，今年花期較晚，目前韭菜花開約3成，大約再一周較美。（圖／桃園市農業局提供）



大溪區公所表示，因為氣候異常，今年花期較晚，目前韭菜花盛開約3成，大約再一周會比較好看，最佳賞花期至9月20日。桃園市農業局說，今年韭菜種植區擴增至90多公頃，為北台灣最大，細碎白花鋪滿翠綠農田，猶如飄下一場雪，浪漫景致吸引許多旅客前來捕捉。

▲▼大溪區中庄下崁約1公里沿線可見「繽紛幻鏡」等5大裝置。（圖／桃園市農業局提供）



今年韭菜花田展區位於大溪區中庄下崁沿線，以「繽紛多彩農家樂」為設計理念，透過彩虹元素搭配音樂與韭菜花景，營造繽紛、歡樂的氛圍。現場規劃5大裝置藝術供民眾免費參觀，步行約1公里，沿途可見「繽紛五線譜」、「繽紛幻鏡」、「七彩捕夢，好運降臨」、「繽紛樂積木」及「中庄鯉魚旗飛揚」等裝置。

▲透過彩虹元素搭配音樂與韭菜花景，營造繽紛、歡樂的氛圍。（圖／桃園市農業局提供）



同時，現場還規劃摸彩活動、韭菜盒DIY體驗，以及舞獅、陀螺等精彩表演，為活動增添趣味。周邊可開車順遊「大溪老街」、「大溪老茶廠」、「蘇家莊園」、「Emmie的南法玫瑰園」與「手信霧隱城」等人氣景點，為一整天行程畫下完美句點。

▲▼2025大溪韭菜花季交通指引和鄰近景點一覽。（圖／翻攝自大溪中庄休閒農業發展協會）



2025大溪韭菜花季

活動日期：8月30日至9月20日 10:00-17:00

花田位置：中庄景觀土丘進入下崁大道

農特產展：8月30日至8月31日 08:00-15:00在中庄調整池景觀土丘