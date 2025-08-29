ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
福容台北一館「福粵樓」推吃到飽　999元可享41道菜色無限供應

▲福容台北一館「福粵樓」推吃到飽　999元可享41道菜色無限供應。（圖／福容台北一館提供）

▲福容台北一館「福粵樓」推吃到飽。（圖／福容台北一館提供）

記者黃士原／台北報導

福容大飯店台北一館的港式餐廳福粵樓也推吃到飽，9月1日登場，周一至周五午、晚餐無限供應41道經典菜色，每人午餐999元、晚餐1099元。

福容台北一館福粵樓9月1日至12月30日推出「食全食美」吃到飽活動，周一至周五午、晚餐時段供應，從冷盤、湯品、熱炒、港點到茶品涼飲都有，包括柚香拌蓮藕、紹興醉雞捲、南瓜海皇羹、左宗棠嫩雞、果律鮮蝦球、剁椒比目魚、君度橙汁排、金沙鮮蝦球、蔥爆嫩肥牛等菜色。

▲福容台北一館「福粵樓」推吃到飽　999元可享41道菜色無限供應。（圖／福容台北一館提供）

▲白玉奶皇包。（圖／福容台北一館提供）

台灣人很愛的港式點心，福粵樓挑選了9項，包含大小朋友的最愛烏金流沙包、白玉奶皇包與冰火菠蘿油，餃類點心還有港式燒賣皇等經典蒸籠港點。「食全食美」吃到飽9月1日起至12月20日，周一至周五午、晚餐限定，活動須4人同行，即日起開放訂位，每人午餐999元、晚餐1099元，孩童滿6歲至未滿12歲不分時段都是599元。

▲添好運9月續推「港點吃到飽」。（圖／添好運提供）

另外，添好運今年2月推出「點心放題」，由於受到好評，活動時間不斷延長，日前官方臉書粉專再次宣布繼續推到9月30日，台中J Mall店、高雄富民店兩家分店同步提供服務，即日起開放1個月內網路訂位，不開放現場候位。

提供港點吃到飽的時段部分，台中J Mall店為9月1日至30日平日14:00、16:00，每時段限量40位，每人餐費699元。高雄富民店用餐時段則為11:00至12:40、13:00至14:40、15:00至16:40，每個時段限量40名。

關鍵字： 美食雲 福粵樓 吃到飽 港點吃到飽 粵菜吃到飽

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

