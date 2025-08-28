台北喜來登十二廚10/1漲價　假日餐價上調100至200元

▲台北喜來登十二廚10/1漲價。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台北喜來登十二廚自助餐廳10月1日起調整「假日餐價」，上漲100元至200元，其餘時段則維持原餐價。

考量營運成本持續增加，10月1日起，台北喜來登十二廚自助餐廳調漲假日餐價，假日午餐及晚餐每位從1790元調整為1990元，假日下午茶每位從1190元調整為1290元，漲價幅度100元至200元。其餘時段則維持原餐價。

▲十二廚餐檯持續供應廣受喜愛的「松葉蟹腳」。（圖／記者黃士原攝）

雖然十二廚假日餐價上漲，台北喜來登表示，餐檯也會同步升級，不僅午晚餐時段延續廣受喜愛的「松葉蟹腳」無限享用，更全新推出「麵包蟹吃到飽」及「現煎帶骨牛小排」。最受消費者喜愛的日本料理區，更加碼提供「胭脂蝦」、「干貝」與「甜蝦」吃到飽，也會不定期推出期間限定料理。

▲豬價狂飆，爌肉飯恐漲價。（圖／民眾提供）

另外，台灣豬肉價格持續飆漲，農業部為調節中元普渡肉品需求，協調全台肉品市場在固定周日休市外，昨天更是近2月內第3次休市日。這波豬荒導致毛豬供應量比往年短少超過1成，讓小吃業者叫苦連天，彰化知名排隊爌肉飯名店，業者坦言成本已增加35%，考慮中秋節後恐漲價10元。

