春水堂「開心果焙茶拿鐵」小北門店獨賣　開幕送珍奶買1送1券

▲▼春水堂小北門店推出獨家限定「開心果焙茶拿鐵系列」。（圖／春水堂提供）

▲春水堂小北門店推出獨家限定「開心果焙茶拿鐵系列」。（圖／春水堂提供）

記者蕭筠／台北報導

新光三越台南小北門店於明天試營運，台灣茶飲品牌「春水堂」將進駐，推出獨家限定「開心果焙茶拿鐵系列」，還有一系列開幕優惠，包括消費滿額送珍珠奶茶買1送1券、春水堂經典木蓋茶倉等。

春水堂小北門店明日正式開幕，推出2款獨家限定新品，其中「開心果焙茶拿鐵」選用醇厚焙茶結合帶有馥郁堅果香的開心果醬，再點綴烘烤開心果碎粒；「開心果珍珠焙茶拿鐵」則再加入Q彈珍珠增添咀嚼口感，售價105元起。

為歡慶新店開幕，春水堂小北門店於8月29日至8月31日祭出滿額優惠，單筆消費滿999元送珍珠奶茶買1送1券1張，每日限量50張；9月1日起單筆消費滿999元送春水堂經典木蓋茶倉1個，限量共50個，送完為止、不累贈；8月29日至9月7日還有情人節限定套餐769元。

▲▼一〇八抹茶茶廊進駐台南新光三越小北門店3樓。（圖／一〇八抹茶茶廊提供）

▲一〇八抹茶茶廊進駐台南新光三越小北門店3樓。（圖／一〇八抹茶茶廊提供，下同）

▲▼一〇八抹茶茶廊找來「舊來發餅舖」聯手推出 「宇治抹茶椪餅」。（圖／一〇八抹茶茶廊提供）

▲一〇八抹茶茶廊小北門店找來「舊來發餅舖」聯手推出獨家「宇治抹茶椪餅」。

日本抹茶甜品專賣店「一〇八抹茶茶廊」也宣布插旗新光三越小北門店，除販售多款經典抹茶品項外，更找來台南150年老店「舊來發餅舖」聯手推出「宇治抹茶椪餅」，選用京都宇治170年卸問屋老舖的一番茶抹茶粉，結合「舊來發餅舖」百年的台式餅藝，製出餅皮酥脆、茶香濃郁的抹茶麥芽糖椪餅，每顆售價88元，僅限台南小北門店販售。

同步祭出開幕優惠，8月29日至8月31日可享「綜合霜淇淋買1送1」，每日限量300組；9月1日至9月7日推「大判燒買5送1」，以價低者贈送；9月1日至9月14日「蕨餅盒2盒優惠價399元」；9月1日起單筆消費滿500元再送「大判燒環保袋」1個，隨機花色、限量200個。

關鍵字： 美食情報 美食雲 春水堂 一〇八抹茶茶廊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

