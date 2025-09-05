Joeman福岡獨旅最強旅伴是它！樂天旅遊APP讓你住得好、吃得爽還能一路省

▲Joeman福岡獨旅從神社祈福、夜市燈籠、在地屋台到能古島夕陽，搭配樂天旅遊App訂房優惠與套裝行程，4天3夜玩遍美食與景點，省錢又充滿驚喜！。（圖／翻攝自影片，下同）

旅遊中心／綜合報導

說到旅行，大家最怕的就是訂房比價比到頭痛，尤其遇到日本旺季或臨時出遊，價格動不動就飆高，想要撿便宜根本比登天還難。這次，最會「比價」的Joeman使用Rakuten Travel樂天旅遊玩了一趟超愜意的福岡獨旅，實測下來不只房價更划算，連套裝行程都直接幫你安排好，讓他大讚這次的福岡冒險，從住宿、景點到美食，一切都超順超省錢！

提到為什麼選擇福岡作為獨旅地點，Joeman表示，因為福岡近期非常夯，他身邊的朋友幾乎都去過了，讓他燃起濃濃興趣，實際出發後，他發現福岡真的距離台灣很近，航程約2個多小時，「還沒睡飽就到啦！」而且從福岡機場出境到搭計程車進市區，差不多只要15分鐘，讓Joeman驚訝效率超高。第一次到福岡的Joeman相當興奮，立刻找了咖啡廳躲太陽吃甜點，又馬不停蹄跑到歷史悠久的櫛田神社感受在地文化，還買了御守為旅程增添好運；才總算心滿意足地前往第一間飯店check in。

Joeman笑說這趟旅程能有這麼棒的開場全是托Rakuten樂天旅遊的福，因為只要搞定每晚的住宿一切就輕鬆多了！此次獨旅他住的兩間飯店都是使用Rakuten App預訂，Joeman特別強調：「樂天旅遊擁有全日本最大的房源」，無論是東京、京都還是福岡，全日本都能找到從平價旅館到高級飯店的多種選擇，價格優惠更是一般比價網搜不到的！9/4至9/20還有Super Sale，最高額外6折優惠，新用戶再享95折，真的超划算！」過去許多旅客為了省錢，還需要硬著頭皮用日文版的訂房網站，但現在Rakuten樂天旅遊有了中文版介面，整個變得超直覺，連折扣都一目了然，省錢省力又省腦。

抵達第一間福岡天神日航酒店後，Joeman直接秀出第一間飯店的訂房畫面，對比其他網站價格，Rakuten樂天旅遊果然便宜不少。尤其是一些平常超高價、幾乎不打折的飯店，樂天旅遊竟然都有優惠；不過他這次因為遇到暑假旺季，又是臨時訂房，所以飯店房間價格稍高，但還是相對便宜，加上房間有兩張大單人床、有浴缸的浴室，空間十分寬敞舒適，讓他很滿意。

第一天旅程中的美食環節，Joeman選擇另一項福岡必吃的牛腸鍋，熱騰騰的味噌湯底、滿滿韭菜與牛腸，最後再把白飯丟進湯裡煮成雜炊，鹹香濃郁的滋味讓他大呼過癮；肚子吃飽後換眼睛吃點好的，Joeman前往舞鶴公園，夕陽西下的蓮花池畔，整片綠意景色抹上一層朦朧金黃色，非常漂亮。

而且他正好遇上日本的盂蘭盆節，參與了大濠公園旁護國神社的燈籠祭，數百盞燈籠點亮夜空，搭配市集攤位，讓他大讚好有趣，感嘆還好自己有拍片，如果沒有的話他可能不會體驗到這樣的旅程。接著，他又排隊品嚐福岡必吃的博多一双拉麵，濃郁豚骨湯頭配上Q彈細麵，成為深夜裡最暖心的一餐，雖然是一個人，卻在美食和美景陪伴下感受到滿滿幸福感。

第二天上午，Joeman在網友激推的Dacomecca麵包店吃早午餐，卡士達麵包和蛋沙拉麵包香甜不膩，配上咖啡正好滿足味蕾。隨後他搭船前往世界六大貓島之一的「相島」，短短30分鐘與貓咪互動時光，療癒指數爆表。看著貓咪們在港口慵懶曬太陽，讓他笑說「好適合來約會！」離開相島回到福岡，Joeman竟然巧遇朋友拉麵毛，兩人臨時起意約去中洲屋台吃燒鳥，整個氣氛讓Joeman大讚「超Chil的欸！」隨後又轉戰去天神屋台的必吃小金太炒泡麵，還被其他台灣人認出來、被在地人訂閱頻道，都讓他在福岡的夜晚多了幾分熟悉與人情味。

第三天，Joeman搭電車前往北九州著名景點小倉城。城內展覽介紹豐富，頂樓咖啡廳還能俯瞰整個城池景觀，歷史氛圍與現代悠閒一次滿足。午後，他到門司港品嚐當地知名的燒咖哩與小麵包，濃郁咖哩香氣與港邊風光已經讓Joeman感覺十分幸福。

但他更開心的是，透過了Rakuten樂天旅遊訂到了能直接看到海港美景的飯店「福岡瑪麗諾亞渡假村」！而且在其他訂房網站價格大多落在6000多台幣，但用樂天旅遊只花了5700元，還直接送早餐、能古島船票、廟會票券，光是這幾個加起來就超值到不行。

Joeman覺得Rakuten樂天旅遊更猛的是現在還祭出四重優惠：訂房折扣直接省；官網領券再額外折抵；訂房送1%樂天點數，之後在樂天市場或其他樂天相關服務都能消費折抵；信用卡合作例如例如樂天信用卡、匯豐、聯邦、富邦等優惠再疊加，Joeman大推：「一定要使用Rakuten樂天旅遊來訂房間！」

在飯店check-in完後，Joeman馬上用附贈的船票搭船前往能古島。能古島一年四季都有不同花卉，夏天是滿滿的向日葵，不過他選在魔幻時刻夕陽時刻前往，因此雖然沒有使用到附贈的花園參觀券，但看著夕陽把整片海灘染成粉紫色、遠方福岡塔燈火閃爍，氣氛好到Joeman忍不住說：「會不會太浪漫了啦！」在這裡，Joeman一個人靜靜看海、發呆、喝蘇打，享受久違的放空時光。到了晚上，他去吃了福岡必吃的水炊雞，鮮嫩雞腿肉、少見的雞丸子，再用雞湯煮成雜炊，讓他邊吃邊狂點頭，直呼「來福岡一定要吃這鍋！」

隔天一早就要返回台灣，Joeman在飯店享用免費附贈的西式早餐，滿滿一桌有麵包、沙拉、明太子歐姆蛋、濃湯、水果，盡情享受用樂天旅遊訂房的澎湃好處！他覺得用樂天旅遊App真的讓整趟旅程更輕鬆，不用煩惱訂房、比價、行程，還能撿到這麼多優惠，實在太超值了。而獨旅的尾聲，Joeman分享旅途心得，「旅行不一定要很熱鬧，一個人看看書、吃美食、發呆，其實也是一種充電。」他笑著說，下次還想再用樂天旅遊安排一趟不同城市的獨旅。

Joeman的福岡獨旅讓你看了也心動嗎？不妨跟著他一起使用樂天旅遊訂房，讓樂天旅遊成為你的旅行軍師，行程安排、住宿體驗、價格優惠都一次到位，快打開App安排一趟自由又划算的日本旅行吧！

