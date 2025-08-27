鳥貴族進駐大葉高島屋　台灣第5家店10/1開幕

▲鳥貴族10/1進駐大葉高島屋。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

來自日本的「鳥貴族」去年9月登台後，目前全台已有4家分店，最新進度是即將進駐大葉高島屋，10月1日開幕。

鳥貴族以「高品質、大份量、全品項均一價100元」為品牌特色，其中，串燒是一盤兩串，部位從雞胸、腿肉、雞翅、雞皮、雞屁股到雞肉丸子都有，有鹽烤、醬燒及椒香3種口味，醬燒使用大量雞肉、蔬菜與果物一起燉煮，是鳥貴族招牌醬汁。

▲貴族燒菜單全品項均一價100元。（圖／記者黃士原攝）

除了串燒，餐廳同步提供特色手工菜，如山藥泥鐵板燒、貴族雞湯釜飯、雞湯雜炊、起司雞肉丸，青椒鑲肉等。其中釜飯現點現做，直接在桌上點火炊飯，製作需要30分鐘。

鳥貴族去年9月登台，目前已有新光三越南西店、ATT 4 FUN信義店、大巨蛋店及慶城店，接下來將進駐大葉高島屋，預計10月1日開幕。

▲台北新開幕串炸專門店「夜串坊」。（圖／記者黃士原攝）

另外，位於台北東區的日式居酒屋「夜串坊KUSHIAGE YORU」，經過4個月的試營運，即日起正式開幕，店內主要提供大阪知名街頭美食「串揚」，包括蝦泥手羽先、葡萄、紫蘇蝦、無花果等特色菜色。

楊翔安師承台北老字號日式居酒屋，累積10多年的經歷，今年4月打造「夜串坊KUSHIAGE YORU」並開始試營運，店裡主要提供大阪知名街頭美食「串揚」，他堅持每日選用新鮮食材，以定溫油爐現點現炸，蔬菜類更是絕不冷凍破壞口感。他表示，需先以精準調配的冰麵漿封住食材的原味，再覆蓋上自家製、口感細緻的特製麵包粉，最後以170度熱油將食材酥炸。

▲無花果（左起）、馬頭魚與黑喉。（圖／記者黃士原攝）

除了依照當日漁獲或鮮蔬，楊翔安還會不定期推出隱藏版菜色，例如可遇不可求的「馬頭魚」，選用肉質細膩的現撈台灣馬頭魚，先以「立鱗燒」手法處理，再以串炸方式堆疊層次，一次享受兩種技法所帶來的口感。