四國料理「88屋」來台首店9月開幕　吃得到炙燒鰹魚藁燒

▲穴吹物業集團進軍台灣餐飲市場，引進四國料理「88屋」。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

穴吹物業集團是日本上市公司，以不動產開發與管理為核心，業務涵蓋建設、長照、教育、IT等多個領域，今日宣布正式進軍台灣餐飲市場，引進日本四國料理「88屋」，全台首店落腳台北市大安區。

日本上市公司穴吹物業集團以不動產開發與管理為核心，業務範疇涵蓋建設、長照、教育、IT等多個領域，核心企業「穴吹住房管理服務」從事分售公寓的管理、租賃仲介、室內整修等業務，2012年來台設立分公司。業者今日宣布首次跨足台灣餐飲市場，將於9月開出四國料理「88屋」。

▲炙燒鰹魚藁燒。（圖／業者提供）

▲讚岐文字燒。（圖／業者提供）

▲鍋燒拉麵。（圖／業者提供）

「88屋」是日本東京丸之內人氣餐廳「四國味遍路 88屋」姊妹品牌，台北首店位於台北市大安區，提供德島、香川、愛媛、高知的代表性美食，像是以高溫稻草火焰炙燒的「炙燒鰹魚藁燒」、香川縣高松市特有的「讚岐文字燒」、德島的「魚板炸肉排」、高知縣的「鍋燒拉麵」。

▲丸亀製麵跨足燒肉丼，新品「山牛將」首店落腳台南。（圖／丸亀製麵提供）

另外，日本人氣燒肉丼品牌「山牛將」台灣首店，將於8月29日新光三越台南小北門店試營運，首兩天祭出買一送一，只要先成為山牛將的LINE好友，每日前50名單筆消費滿300元的好友，每人贈送5張「丼飯買一送一券」。

山牛將的燒肉丼飯159元起，選用越光米飯上澆淋靈魂醬湯，燒肉部分除了招牌原味，也可選擇添加蔥鹽或麻辣配料，原味炭燒牛肉丼（169元），加價升級蔥鹽風味（179元）或麻辣風味（189元），另有牛肉咖哩丼（189元），不吃牛的朋友可點購原味炭燒豬肉丼159元、同樣可加價升級蔥鹽風味（169元）或麻辣風味（179元），各式丼飯升級大碗另加60元。