大稻埕水岸增設「人行跨橋、花火廣場」　117年底全面完工

▲北市府今啟動「淡水河水岸空間環境營造」計畫。（示意圖／水利處提供）

▲北市府今啟動「淡水河水岸空間環境營造」，將計畫拓寬大稻埕碼頭。（示意圖／水利處提供）

記者彭懷玉／台北報導

淡水河近年成為大稻埕夏日節、藍色公路、貨櫃市集與河濱自行車道的重要活動場域。然而，隨著市民對休閒、文化的需求及生態平衡訴求提升，北市府啟動「淡水河水岸空間環境營造」計畫，將打造融合自然、生態、文化與休憩的多元空間，預計明年起逐步完成。

▲北市府今啟動「淡水河水岸空間環境營造」計畫。（示意圖／水利處提供）

▲市集廣場。（示意圖／水利處提供）
台北市政府今（27日）於大稻埕碼頭廣場舉行開工典禮，由市長蔣萬安主持，宣布總長約4公里的淡水河岸改造正式啟動，預計115年完成第一、二工區（意指大稻埕往北至敦煌疏散門沿線步道拓寬，以及優化敦煌碼頭區域），並於117年底全面完工，為台北打造國際級的親水休憩廊帶。

▲北市府今啟動「淡水河水岸空間環境營造」計畫。（示意圖／水利處提供）

▲水岸步道及休憩賞景平台（淡5-1疏散門）。（示意圖／水利處提供）
蔣萬安表示，淡水河不僅是台北的「母親之河」，更孕育大稻埕的商貿繁華與艋舺的人文底蘊。他期盼透過此次工程，讓市民不必遠行海外，也能在城市裡欣賞如同塞納河、哈德遜河般的迷人水岸風光。

▲北市府今啟動「淡水河水岸空間環境營造」計畫。（示意圖／水利處提供）

▲廟埕廣場。（示意圖／水利處提供）
水利處表示，工程規劃4大重點河段，首先將於玉泉公園新建人行跨橋，串聯堤內外空間，營造綠意盎然的時空廊道；大稻埕段則以「花火映像」為主題，優化碼頭與貨櫃市集，並外推18米碼頭，打造寬闊觀景廣場，將成為煙火節與大型活動的核心舞台。

▲北市府今啟動「淡水河水岸空間環境營造」計畫。（示意圖／水利處提供）

▲大稻埕段以「花火映像」為主題，優化碼頭與貨櫃市集，並外推十八米碼頭，打造寬闊觀景廣場。（示意圖／水利處提供）
此外，沿線步道將一路拓寬至敦煌碼頭，轉化為寬達6公尺的親水廊帶，適合散步賞夕陽；敦煌碼頭新設遊艇碼頭、觀景階梯及輕食區，並串聯北大同文化園區，更新為敦煌水上遊憩基地，提升整體便利性。

▲北市府今啟動「淡水河水岸空間環境營造」計畫。（示意圖／水利處提供）

▲敦煌水上遊憩基地。（示意圖／水利處提供）
市府強調，施工秉持「先建後拆、分期分段」原則，降低對市民日常的影響，並持續納入在地意見。蔣萬安期盼，未來淡水河能以嶄新姿態，成為市民的驕傲與國際遊客必訪地標，展現台北作為國際水岸城市的魅力。

關鍵字： 台北市旅遊 淡水河 淡水河水岸空間環境營造 玉泉公園 跨堤人行橋 大稻埕 敦煌碼頭 親水廊帶

