北海道行程怎麼排？一隻阿圓「一句話點醒粉絲」樂天旅遊訂房攻略曝光　網喊：筆記！

▲北海道只適合冬季去玩雪嗎？YouTuber一隻阿圓近日曝光他的「北海道夏日踩點」行程，吸引一票網友直呼想去！（圖／擷取自影片，下同）

消費中心／綜合報導

北海道只適合冬季去玩雪嗎？那可不一定！知名YouTuber一隻阿圓近日釋出全新北海道旅行影片，帶領粉絲探訪札幌、大通公園、狸小路商店街等「夏日秘境」，影片上線後立刻引發熱烈迴響，不少觀眾直呼，「原來夏天也適合去北海道」、「看完就想立刻訂機票！」不過，規劃旅行的過程中，如何快速找到合適、CP值高的住宿，是許多自由行旅客苦惱的環節。影片中，阿圓也分享自己的訂房攻略，並透露自己最常使用的平台就是「樂天旅遊」。大推的點包括介面操作直覺、房型選擇多元，再加上優惠機制靈活，能幫助旅客快速找到理想的住宿方案，讓整趟旅程更加輕鬆自在。

不只冬季有魅力！北海道「夏日秘境」吸引新舊旅客

在這支北海道影片中，阿圓與拍攝夥伴Bruce以札幌為中心。第一天抵達北海道後便前往「大通公園」與「札幌電視塔」，現場夏日花海盛開，吸引大量遊客駐足拍照，隨意取景就能以向日葵花海為背景大拍美照！讓阿圓驚喜直呼，「這邊天氣真的超級無敵好的，其實不見得一定要冬天來北海道，夏天的風景和氛圍也非常非常棒！」

來到日本，重點當然還包括美食和商店街散策！旅程中，阿圓也帶大家造訪擁有超過140年歷史的狸小路商店街，這裡是北海道老牌商店街之一，居酒屋、藥妝店、百元商店與特色小店林立，海鮮丼、拉麵、燒烤等在地美食也應有盡有。阿圓也特別在鏡頭前開吃日式關東煮、海鮮丼與三色丼，直呼，「真的太新鮮了，完全停不下來！」

針對愛吃甜食的朋友，阿圓還特別找了一家「深夜甜點」，北海道盛產的哈密瓜與創意甜點讓她直接呼籲，「所有男朋友跟老公都要把這間店記起來！」阿圓打趣道，「如果像我們一樣，今天下午四、五點才到北海道，也可以一路吃到晚上12點。」她也預告，這趟來就當作先踩點，之後冬天再帶大家一起造訪北海道，讓粉絲對下一趟旅行充滿期待！

一隻阿圓分享「挑選飯店心法」，先選區域再看價格！

結束完一天的行程，終於回飯店休息的阿圓，也簡單介紹起Room Tour，包括一定要有的連身鏡、乾濕分離的浴室廁所等，都讓阿圓表示滿意。「很多網友都會問我說，我平常這麼常出國，到底是怎麼選飯店的？」阿圓也透露她的挑選攻略。「在日本訂房的時候，我通常都會先選市中心，因為我真的不想要舟車勞頓，跑去很偏遠的地方睡覺。和朋友分房價的話，我自己抓的範圍大概是一個人一晚一千多到兩千多塊，我都覺得還算可以接受。」

「樂天旅遊」成訂房首選，中文介面友善＋上萬種多元選擇！

至於訂房的管道，阿圓表示，自己規劃日本行時最常使用的訂房平台就是「樂天旅遊」。「這個平台隸屬於日本樂天集團，我覺得整體介面設計直覺、操作簡單，圖片也拍攝得滿精緻，能讓旅客在選房時更清楚掌握住宿環境和設施細節。」以這次他們住到的飯店來說，「雖然是平價飯店，但我覺得整體很舒服，然後也很乾淨。」

除了平價飯店，阿圓其實也發現到目前「樂天旅遊」上面收錄了超過上萬間日本飯店，從平價商旅到高端度假村，甚至露營、溫泉湯屋等多元住宿型態都有涵蓋，無論是要出差、朋友出遊或家族旅遊，都能滿足不同族群的需求。「而且『樂天旅遊』有中文介面，完全不用擔心看不懂日文。再加上它是日本第一的訂房平台，所以上面有很多日本人和專業嚮導分享的旅遊指南，我自己常常會去看他們的經驗或小技巧，拿來規劃行程超實用！」透過這樣的規劃，讓旅客能比單純訂房更深入地融入在地生活，享受旅行的完整體驗！

四重優惠＋會員回饋，限定超級優惠只有17天！

除了豐富的住宿選擇，「樂天旅遊」的訂房優惠機制也是吸引阿圓推薦的重要原因之一！「現在用『樂天旅遊』訂房，最多能疊加四重優惠，包含訂房折扣、優惠券折扣、樂天會員點數回饋以及1%樂天專屬優惠，每趟旅遊下來都會發現，住房成本比預期還低！」點數回饋也可直接折抵下次住宿，或是在樂天集團旗下服務消費，對於長期熱愛日本旅遊的族群來說，是非常實用的隱藏優惠。

阿圓也提醒最近想安排日本自由行的網友，可以關注最近的超級優惠！9月4日至9月20日期間，用「樂天旅遊」訂房，除了房價本身折扣，還有機會獲得最高6折優惠券，搭配會員回饋更划算。阿圓在此次旅程中入住的 KOKO HOTEL，就是透過活動取得超值折扣，現在新會員以及樂天會員的新用戶，只要在「樂天旅遊」訂房還可享有95折優惠，讓她直呼「真的省很大！」

接下來的9、10月，又是新的一波日本旅遊旺季！透過阿圓分享的訂房攻略，對於正在規劃日本行程的旅客來說，不妨趁著活動檔期聰明下訂，享受高品質住宿的同時，還能讓整體旅程更加輕鬆自在。

>>手刀搶訂樂天旅遊六折訂房優惠

▼跟著一隻阿圓解鎖夏季的「日本北海道自由行」！（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）