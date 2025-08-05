3大日本涼感秘境　在山海間納涼、住進奢華酒店套房遠眺山景

▲東山二世谷村麗思卡爾頓飯店能遠眺羊蹄山。（圖／樂天旅遊提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

隨著日本夏季氣溫逐年升高，「涼感旅遊」成為台灣旅客安排行程時的重要考量，北海道、長野與山形等地，憑藉高海拔與豐富自然景觀，逐步成為新興避暑勝地。樂天旅遊就推薦3處避暑勝地與奢華飯店選擇，不僅可以走進大自然來趟慢旅遊，還能入住山景景觀套房和泡湯，享受奢華度假時光。

根據樂天旅遊2024年調查，87%台灣旅客將「自然景觀」列為赴日旅遊的關鍵元素，反映出「慢旅遊」與「戶外探索」的旅遊型態正持續升溫，並觀察到越來越多旅客追求「從容、舒適、在地體驗」的旅行模式，尤其偏好透過山林健行、溫泉放鬆與在地文化深度互動。

▲東山二世谷村麗思卡爾頓飯店客房示意圖。

北海道作為避暑首選，夏季氣候乾爽宜人，推薦住宿「東山二世谷村麗思卡爾頓飯店」，坐落大雪山系林間，提供能遠眺羊蹄山的景觀套房與當地食材料理，讓旅客於綠意間放鬆身心，遠離酷暑。

▲▼白馬萬怡飯店。

長野白馬地區則是健行與騎行天堂，從溪流邊的小徑漫步到森林中登高望遠，不同旅客都能找到合適的節奏。同時也推薦入住「白馬萬怡飯店」，館內設施包含健身中心、景觀酒吧與可遠眺山景的客房，旅客白天可自在探索自然，夜晚回到飯店享用當地食材製作的特色料理，讓每一次呼吸都能延續白馬的清爽與餘韻。

▲羽黑山。

山形縣則主打「文化散策與山海納涼」體驗，旅客可登上羽黑山的石階群，走進古木參天的神社林道，感受森林覆蔭下的天然降溫；也可沿著湯野濱海岸漫步至加茂水族館，讓海風與海景帶來最純粹的靜涼感受。

▲▼高見屋別邸久遠。

同時推薦入住鶴岡市的「高見屋別邸久遠」，環境靜謐、設計延續日式和風，旅客可登羽黑山石階群，或漫步湯野濱與加茂海岸之間，享受森林與海景的沁涼交錯。樂天旅遊也從即日起至9月30日推出「夏日Seasonal Sale」，精選飯店最高享5折，再加碼東北專屬9折與秋季快閃優惠券。