限時3天！穿情侶裝玩樂園雙人1314元　夜賞300秒煙火超浪漫

▲六福村推出「七夕情侶裝趣遊樂園」3天快閃活動。（圖／六福村提供，下同）

▲六福村推出「七夕情侶裝趣遊樂園」3天快閃活動。（圖／六福村提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

暑假尾聲，且後天就是七夕情人節，六福村推出「七夕情侶裝趣遊樂園」活動，8月29日至8月31日限時三天，凡情侶穿著同款上衣一同入園，即可享雙人1,314元的專屬好康；而台中麗寶樂園則有月光票優惠，雙人下午4點後入園499元，只到8月31日為止。

六福村號召情侶們穿上情侶裝放閃，8月29日至8月31日這三天，凡情侶穿著同款上衣一同入園，即可享雙人1314元的專屬優惠價，藉此象徵「一生一世」，陪伴戀人們共度佳節。

▲六福村推出「七夕情侶裝趣遊樂園」3天快閃活動。（圖／六福村提供）

▲與伴侶來六福村過七夕周末，共同仰望300秒煙火盛宴。

今年七夕恰逢周五，周末8月30日與31日夜間還會施放煙火，壓軸登場的《光之祭典》煙火秀，以300秒不間斷的煙火點亮夜空，以異國風情的阿拉伯皇宮為背景，搭配音樂，為情人節寫下浪漫詩篇。

▲六福村推出「七夕情侶裝趣遊樂園」3天快閃活動。（圖／六福村提供）

▲單身也有優惠，使用客家幣或動滋券，500元暢玩六福水樂園，加碼贈送「炸脆雞套餐」一份。

除了七夕專屬活動，六福村是全台唯一能使用「客家幣」的遊樂園。使用客家幣購票，能以500元暢玩，16至22歲限定領取的「青春動滋券」也能同享500元入園優惠，業者補充，即日起至12月31日，客家幣與青春動滋券優惠方案不限平假日皆可使用，購票時以客家幣或動滋券抵用至少100元（限定1人購買1張），即能享有此優惠。

▲台中麗寶福容大飯店推出住一晚送一晚優惠。（圖／麗寶樂園度假區提供）

▲台中麗寶樂園則祭出雙人月光票499元優惠，只到8月31日為止。（圖／麗寶樂園度假區提供，下同）

另外，台中麗寶樂園則祭出雙人月光票499元優惠，即日起至8月31日止，不分平假日，雙人只要在下午4點以後入園，皆能享有優惠，感受樂園夜間的浪漫氛圍。同時，響應馬拉灣25周年，至8月31日前，原價899元的全票，凡下午1點後入園，馬拉灣雙人只要899元，等同於買一送一。

▲麗寶樂園渡假區。（圖／業者提供）

▲響應馬拉灣25周年，至8月31日前，凡下午1點後入園，馬拉灣雙人只要899元。

【水上樂園？】高雄午後大雷雨釀淹水！淹過半個輪胎高

