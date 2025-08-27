ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
Q Burger開賣「港澳經典系列」　豬扒包、XO醬炒泡麵都有

▲▼Q Burger「世界風味賞港澳站」。（圖／Q Burger提供）

▲Q Burger推出「世界風味賞港澳站」系列。（圖／Q Burger提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

連鎖早餐品牌「Q Burger」再次推出「世界風味賞」系列，這次以港澳最具代表性的茶餐廳經典滋味做為主打，選用台灣老字號品牌「中一排骨」的帶骨里肌豬結合現烤麵包做成「正宗澳門豬扒包」，還有「XO醬炒泡麵」、「港式菠蘿油」等選擇，搭配限定包裝，8月28日起全門市開賣。

▲▼Q Burger「世界風味賞港澳站」。（圖／Q Burger提供）

▲世界風味賞港澳站系列餐點。

Q Burger「世界風味賞港澳站」登場，主打「正宗澳門豬扒包」，選用台灣老字號品牌「中一排骨」的優質帶骨里肌豬，搭配外脆內軟且帶有奶油香氣的現烤麵包，售價115元，提醒豬排內含骨頭，須小心食用；「港式叉燒蛋多士」嚴選柔嫩原塊肉質叉燒，搭配甘甜鹹香蜜汁醬，再放上香煎荷包蛋及吐司，售價65元。

「XO醬炒泡麵」由干貝、蝦米及小魚乾等新鮮海鮮製成，佐以數十種醬料，搭配Q彈麵體拌炒，香氣十足，單點售價70元；「港式菠蘿油」選用烘烤金黃酥脆的菠蘿包，夾入冰涼奶油片，打造外熱內冷的雙重口感，原味售價50元、花生售價55元；「脆脆奶油豬」則以慢火烤出酥皮軟法，再抹上奶油尬煉乳的雙重組合，售價50元。

餐點選擇還包括「黑松露炒蛋芝士多士」、「黑松露炒蛋火腿多士」、「黑松露焗烤厚多士」、「活力豬扒組合餐」、「雙蛋豬扒脆豬盤餐」，飲料則推出「凍檸茶」、「港式奶茶」、「Espresso鴛鴦奶茶」。

▲▼Q Burger「世界風味賞港澳站」。（圖／Q Burger提供）

▲同步推出全新限定包裝。

此次也推出限定包裝，上面印著俯瞰香港美景的太平山山頂纜車、復古叮叮車、港劇經典紅藍綠的士、維多利亞港三帆船「鴨靈號」等圖樣。

▲緯豆集團旗下港點人氣品牌「點點心」，今年暑假攜手超人氣三麗鷗明星「人魚漢頓、大耳狗喜拿」合推聯名企劃。（圖／緯豆集團提供）

▲點點心今年暑假攜手超人氣三麗鷗明星「人魚漢頓、大耳狗喜拿」推出聯名企畫。（圖／緯豆集團提供，下同）

另外，緯豆集團旗下港點人氣品牌「點點心」，今年暑假攜手超人氣三麗鷗明星「人魚漢頓、大耳狗喜拿」推出全新聯名企畫，除了美食盲盒概念搬上餐桌外，還推出8款聯名餐點與限量周邊商品，至10月15日前於全門市登場。

▲緯豆集團旗下港點人氣品牌「點點心」，今年暑假攜手超人氣三麗鷗明星「人魚漢頓、大耳狗喜拿」合推聯名企劃。（圖／緯豆集團提供）

▲點點心X三麗鷗盲抽豬仔包。

此次聯名活動最大亮點為「點點心X三麗鷗盲抽豬仔包」，明星角色「豬仔」搖身一變為可食用版的盲盒外盒，開蓋即可獲得隨機出餐的「大耳狗喜拿香草卡士達包」或「人魚漢頓焦糖牛奶包」。

同步推出多款限定餐點，包括點點心X三麗鷗櫛瓜鮮蝦餃、麻糬Q餡豬仔蛋塔、肉桂冰火菠蘿油、漢頓沁涼氣泡飲、大耳狗可爾必思氣泡飲、QQ芋圓漢頓燉奶、大耳狗楊枝甘露燉奶，以及4款可愛周邊商品，包括點點心X三麗鷗的MagSafe磁吸氣囊支架、以港點蒸籠為造型的多功能搖搖樂鑰匙圈，可摺疊收納、防水的聯名野餐墊，數量有限、售完為止。

活動期間至全台點點心門市用餐，單筆消費含任一聯名餐點滿1000元，即可獲得「點點心X三麗鷗大耳狗喜拿／人魚漢頓圖鑑貼紙」1張，款式隨機出貨，以及「點點心X三麗鷗明信片」1張，可持明信片至點點心19家門市領檯壓印蓋章留念，19家門市圖章款式各有不同。

關鍵字： 美食情報 美食雲 Q Burger 點點心 三麗鷗

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

