台北東區新開幕串炸專門店　葡萄、蘆筍與無花果都能炸

▲台北新開幕串炸專門店「夜串坊」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

位於台北東區的日式居酒屋「夜串坊KUSHIAGE YORU」，經過4個月的試營運，即日起正式開幕，店內主要提供大阪知名街頭美食「串揚」，包括蝦泥手羽先、葡萄、紫蘇蝦、無花果等特色菜色。

楊翔安師承台北老字號日式居酒屋，累積十餘年的經歷，今年4月打造「夜串坊KUSHIAGE YORU」並開始試營運，店裡主要提供大阪知名街頭美食「串揚」，他堅持每日選用新鮮食材，以定溫油爐現點現炸，蔬菜類更是絕不冷凍破壞口感。他表示，需先以精準調配的冰麵漿封住食材的原味，再覆蓋上自家製、口感細緻的特製麵包粉，最後以170度熱油將食材酥炸。

▲夜串坊連葡萄都能炸。（圖／記者黃士原攝）

▲夜串坊「葡萄」（最右）。（圖／記者黃士原攝）

夜串坊採單點製，菜單上的眾多品項中，「蝦泥手羽先」、「菲力牛肉」、「蘆筍」、「喜魚」、「紫蘇蝦」都是店裡的招牌菜色，甚至還有「葡萄」、「無花果」等少見品項。

▲無花果（左起）、馬頭魚與黑喉。（圖／記者黃士原攝）

除了依照當日漁獲或鮮蔬，楊翔安還會不定期推出隱藏版菜色，例如可遇不可求的「馬頭魚」，選用肉質細膩的現撈台灣馬頭魚，先以「立鱗燒」手法處理，再以串炸方式堆疊層次，一次享受兩種技法所帶來的口感。

同為隱藏菜色的「黑喉」，魚肉軟細且具有豐富油脂，藉由高溫串炸鎖住本身美味，酥脆外衣還能大大提昇入口的層次，深獲饕客喜愛。「無花果」嚴選香甜的新鮮台灣無花果，透過串揚技巧令整體風味、甜感更為濃郁突出，佐上熟成一年的西班牙塞拉諾火腿絲，藉由內斂的油脂與鹹香，襯托出無花果的甘甜。

▲楊翔安也研發3款佐醬來突顯食材的自然本味。（圖／記者黃士原攝）

▲炸蘆筍。（圖／記者黃士原攝）

楊翔安也研發3款佐醬來突顯食材的自然本味，包括使用蔬菜、牛骨、海鮮等多種食材共同熬煮的「夜串坊風串揚醬」，還有適合彰顯海鮮鮮美的「秘製水果醋」，以及溫潤微辛的「日式黃芥末醬」，不過他也建議第一口先品嚐原味，之後再沾醬享用不同風味。

▲元祖手羽先唐揚。（圖／記者黃士原攝）

▲一口燒餃子。（圖／記者黃士原攝）

▲鐵板雞肉丸子。（圖／記者黃士原攝）

▲鮭魚茶泡飯。（圖／記者黃士原攝）

同為招牌特色的「元祖手羽先唐揚」，夜串坊延續日本名古屋的風格，每日至市場購買新鮮、適合油炸的雞翅（二節翅）作為主角，以「不醃、不裹粉」的狀態進行分段二次油炸、靜置等手法處理，賦予雞皮酥脆口感，最後再以日本馬毛刷悉心厚刷上獨門秘製醬汁。

不僅有招牌的串揚、手羽先，夜串坊還供應「胡麻菠菜捲」、「生牛肉」、「鐵板雞肉丸子」、「一口燒餃子」、「鮭魚茶泡飯」、「秘傳千層腐皮」等居酒屋料理，讓顧客依照個人喜好盡興搭配。

▲豊漁餐飲集團董事長朱（雨延）理（右）、Impromptu by Paul Lee主廚李皞。（圖／豊漁餐飲提供）

另外，豊漁餐飲昨日宣布，連續7年榮獲米其林一星的Impromptu by Paul Lee正式加入集團，這是豊漁首次跨足西式餐飲領域，也是集團掛牌興櫃後的首宗重大合作案。

2015年自「初魚料亭」起家，豊漁餐飲集團至今已有7個品牌，橫跨民生至高端市場，包括初魚鐵板料亭、初魚鮨、Ii teppanyaki、長浜魚屋、季樂和牛鐵板燒、牛喜壽喜燒，以及今年升上米其林二星的「盈科EIKA」，米其林一星餐廳「Impromptu by Paul Lee」成為第8個品牌。

李皞表示，選擇此時加入豊漁是「水到渠成」的決定，「朱董也是料理人，我們彼此在專業上能互相尊重，對話起來沒有隔閡。我認為要讓餐飲品牌走得長遠，料理之外，後勤、採購、行銷與品牌擴張同等重要。豊漁在這些面向的完整資源，讓我和團隊能專注在創作與品質，並將觸角延伸至更廣大的市場。」