松屋首度進軍桃園藝文特區　在地網友：不用跑台北了

▲松屋首度進軍桃園藝文特區。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本知名平價牛丼品牌「松屋」登台即將屆滿7年，目前在雙北地區已有13家分店，品牌接下來將首度進軍桃園市，第1家店預計落腳藝文特區，已積極在人力銀行上召募員工。

2018年9月登台的松屋，主要販售項目有牛肉蓋飯、定食、咖哩、燒肉蓋飯等日式料理，並且不定時推出限定新商品。雖然目前13家門市都在雙北地區，不過品牌即將進軍桃園市，第1家店預計落腳藝文特區，已積極在人力銀行上召募員工。

得知桃園將迎來首家松屋，當地網友表示，「不用跑台北了」、「期待開幕」、「太棒了，松屋終於來桃園了」、「終於等到了」。

▲SUKIYA高雄站前店。（圖／取自sukiya taiwan - すき家 台灣臉書）

另外，同時日本連鎖牛丼品牌「すき家（SUKIYA）」，在高雄的第5家分店終於不是在三民區了，臉書粉專「開新點 Khnotien」日前貼文透露是在左營區，網友說「終於來北高雄了」、「快來楠梓吧」。

2014年登台的すき家，分店版圖以台北市最多，其次是新北市，其他地區還有基隆市、桃園市、新竹市、台中市，去年7月終於進軍高雄市，這也是南部唯一設有分店的縣市，高雄4家全部集中在三民區，分別是三民九如店、澄清店、三民建工店與站前店。