Lady M推出「炙燒焦糖起司千層」　可搭2款七夕套餐

▲Lady M推出七夕限定「炙燒焦糖起司千層蛋糕」。（圖／Lady M提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎接七夕情人節，紐約甜點品牌「Lady M」推出全新「炙燒焦糖起司千層蛋糕」，檸檬千層搭配奶油起司，頂層再結合苦甜炙燒焦糖，香氣十足，即日起於全門市限時開賣，限內用。

▲炙燒焦糖起司千層蛋糕下方搭配檸檬千層增添微酸口感。

Lady M即日起至8月31日限時販售七夕限定「炙燒焦糖起司千層蛋糕」，底層鋪上主廚自製全麥酥餅，增添鹹香酥脆口感，接著堆疊香濃奶油起司搭配清爽檸檬千層，最後灑上糖粉以高溫炙燒成琥珀色焦糖，打造苦甜交織滋味，炙燒後的起司蛋糕入口即化，還帶有微酸檸檬香，單點售價290元，限內用，有低消限制。

同步推出2款七夕套餐，「七夕心動雙人套餐」內含炙燒焦糖起司千層蛋糕1個+任選切片蛋糕1個+任選飲品2杯，售價820元；「七夕寵愛獨享套餐」內含炙燒焦糖起司千層蛋糕1個+任選飲品1杯，售價420元，提醒切片蛋糕限280元以內、飲品170元以內，超過可補差額。

▲BAC推出七夕限定「玫瑰夕語」手工造型蛋糕。（圖／BAC提供）

同樣為搶攻七夕商機，BAC推出「玫瑰夕語」手工造型蛋糕，使用24片紅寶石巧克力花瓣層層堆疊出玫瑰花造型，搭配滑順奶油起司餡、香草戚風蛋糕、蔓越莓庫利，以及最底層的覆盆子起司餡，打造豐富甜蜜滋味，即日起限時開賣，至8月31日前購買套組特價999元，內含3.5吋玫瑰蛋糕+精美時尚提袋+質感不鏽鋼餐具組。