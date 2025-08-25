ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

免人擠人！圓山新景點眺望「大稻埕480秒煙火」　8/30先來卡位

▲圓山風景區「森林方舟」在8月1日正式啟用，是賞大稻埕煙火絕佳景點之一。（圖／北市大地處提供）

▲圓山風景區「森林方舟」在8月1日正式啟用，是賞大稻埕煙火絕佳景點之一。（圖／北市大地處提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

除了在河濱就近欣賞大稻埕煙火，圓山風景區新景點「森林方舟」也是絕佳眺望點。北市大地處分享上周三於該處拍攝的照片，站在船首正面，可將花火與萬家燈火、蜿蜒的河道一併收進眼底，8月30日晚間8點迎來最終場煙火，也能考慮拾階到此欣賞。

▲圓山風景區「森林方舟」在8月1日正式啟用，是賞大稻埕煙火絕佳景點之一。（圖／北市大地處提供）

▲▼「森林方舟」占地約127坪，開闊無遮蔽的視野，能同時將大稻埕煙火與台北夜景盡收眼底。

▲圓山風景區「森林方舟」在8月1日正式啟用，是賞大稻埕煙火絕佳景點之一。（圖／北市大地處提供）

圓山風景區「森林方舟」在8月1日正式啟用，占地約420平方公尺（127坪），開闊無遮蔽的視野，能同時將大稻埕煙火與台北夜景盡收眼底，「2025大稻埕夏日節」將在8月30日晚間8點迎來壓軸480秒煙火，勢必再成為攝影愛好者卡位首選之一。

▲圓山風景區「森林方舟」在8月1日正式啟用，是賞大稻埕煙火絕佳景點之一。（圖／北市大地處提供）

▲▼觀景平台勢必再成攝影愛好者卡位首選；直眺淡水河忠孝橋與忠孝碼頭，東西視野可及松機跑道尾端至劍潭地區。

▲圓山風景區「森林方舟」在8月1日正式啟用，是賞大稻埕煙火絕佳景點之一。（圖／北市大地處提供）

大地處表示，「森林方舟」以船形樣貌設計，藉由場域形式帶入沉浸感受，站在觀景台，可直眺淡水河忠孝橋與忠孝碼頭，東西視野可及松機跑道尾端至劍潭地區，台北101、新光三越大樓與圓山飯店等眾多台北知名地標，均能盡收眼底。

▲圓山風景區「森林方舟」在8月1日正式啟用，是賞大稻埕煙火絕佳景點之一。（圖／北市大地處提供）

▲搭捷運或公車均能抵達圓山風景區「森林方舟」。

前往「森林方舟」十分便利，搭乘捷運淡水信義線至劍潭站，從二號出口步行至中山北路對面，劍潭福正宮旁的圓山風景區登山口就能上山，或是搭乘公車40、203、218、277、279、285、310、606、12、665、685、902、紅3、中山幹線266於劍潭站下，由中山北路登山口進入。不過需提醒，夜間山區光線不足，想上山的民眾記得攜帶照明工具，步行時留意自身安全。

▲劍潭山登山步道「微風平台」夕陽。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「微風平台」賞夕陽餘暉和飛機起降。（圖／記者彭懷玉攝）

▲劍潭山登山步道「微風平台」夕陽。（圖／記者彭懷玉攝）

除了「森林方舟」之外，鄰近的微風平台、北眼平台及老地方觀景平台，皆是圓山風景區沿途賞景熱點，不妨趁太陽下山前先抵達，才不會錯失觀賞好位子。

關鍵字： 台北市旅遊 士林區旅遊 圓山風景區 森林方舟 2025大稻埕夏日節 煙火景點 賞大稻埕煙火景點

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

推薦閱讀

北海道雪地自駕指南！5大注意事項提醒

北海道雪地自駕指南！5大注意事項提醒

超商七夕咖啡優惠來了！全家7杯299元、7-11多杯520

超商七夕咖啡優惠來了！全家7杯299元、7-11多杯520

麻古隱藏版免費加料優惠曝光

麻古隱藏版免費加料優惠曝光

圓山新景點眺望「大稻埕480秒煙火」

圓山新景點眺望「大稻埕480秒煙火」

超商七夕開賣進口玫瑰　加碼拿鐵買1送1

超商七夕開賣進口玫瑰　加碼拿鐵買1送1

免門票！金山藏「荷蘭風車」歐式莊園

免門票！金山藏「荷蘭風車」歐式莊園

收費隨喜！外雙溪秘境溪畔咖啡廳

收費隨喜！外雙溪秘境溪畔咖啡廳

清心福全5款無糖人氣飲品推薦

清心福全5款無糖人氣飲品推薦

日本二合一入境審查擴大使用　福岡最快年底上路

日本二合一入境審查擴大使用　福岡最快年底上路

廣島隱藏海上的純白大理石國度太夢幻

廣島隱藏海上的純白大理石國度太夢幻

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

一習慣藏風險！專家籲房卡別放卡套

東北角海鮮餐廳挖寶！碗公裝小卷米粉只賣150

北部3大花火秀！淡水600秒煙火在今晚

全球最強10大泡麵

苗栗客家合菜餐廳懶人包！

新光三越台南小北門店36家餐飲品牌

彰化2千坪「鹿角蕨複合園區」試營運

直飛日本鳥取！朝聖動漫王國　打卡賞楓祕境

第2屆「漢堡嘉年華」8/30登場

美西「地獄廚房」初體驗　超前部署你的黃金假期

熱門行程

桃園珍珠海岸國際音樂節 音浪嗨翻三天

KARD燃炸舞台、動力火車搖滾開唱、玖壹壹熱力壓軸，8/29-8/31竹圍漁港限時開趴！

最新新聞更多

北海道雪地自駕指南！5大注意事項提醒

超商七夕咖啡優惠來了！全家7杯299元、7-11多杯520

麻古隱藏版免費加料優惠曝光

圓山新景點眺望「大稻埕480秒煙火」

超商七夕開賣進口玫瑰　加碼拿鐵買1送1

免門票！金山藏「荷蘭風車」歐式莊園

收費隨喜！外雙溪秘境溪畔咖啡廳

清心福全5款無糖人氣飲品推薦

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366