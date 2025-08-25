免人擠人！圓山新景點眺望「大稻埕480秒煙火」　8/30先來卡位

▲圓山風景區「森林方舟」在8月1日正式啟用，是賞大稻埕煙火絕佳景點之一。（圖／北市大地處提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

除了在河濱就近欣賞大稻埕煙火，圓山風景區新景點「森林方舟」也是絕佳眺望點。北市大地處分享上周三於該處拍攝的照片，站在船首正面，可將花火與萬家燈火、蜿蜒的河道一併收進眼底，8月30日晚間8點迎來最終場煙火，也能考慮拾階到此欣賞。

▲▼「森林方舟」占地約127坪，開闊無遮蔽的視野，能同時將大稻埕煙火與台北夜景盡收眼底。



圓山風景區「森林方舟」在8月1日正式啟用，占地約420平方公尺（127坪），開闊無遮蔽的視野，能同時將大稻埕煙火與台北夜景盡收眼底，「2025大稻埕夏日節」將在8月30日晚間8點迎來壓軸480秒煙火，勢必再成為攝影愛好者卡位首選之一。

▲▼觀景平台勢必再成攝影愛好者卡位首選；直眺淡水河忠孝橋與忠孝碼頭，東西視野可及松機跑道尾端至劍潭地區。



大地處表示，「森林方舟」以船形樣貌設計，藉由場域形式帶入沉浸感受，站在觀景台，可直眺淡水河忠孝橋與忠孝碼頭，東西視野可及松機跑道尾端至劍潭地區，台北101、新光三越大樓與圓山飯店等眾多台北知名地標，均能盡收眼底。

▲搭捷運或公車均能抵達圓山風景區「森林方舟」。



前往「森林方舟」十分便利，搭乘捷運淡水信義線至劍潭站，從二號出口步行至中山北路對面，劍潭福正宮旁的圓山風景區登山口就能上山，或是搭乘公車40、203、218、277、279、285、310、606、12、665、685、902、紅3、中山幹線266於劍潭站下，由中山北路登山口進入。不過需提醒，夜間山區光線不足，想上山的民眾記得攜帶照明工具，步行時留意自身安全。

▲▼「微風平台」賞夕陽餘暉和飛機起降。（圖／記者彭懷玉攝）



除了「森林方舟」之外，鄰近的微風平台、北眼平台及老地方觀景平台，皆是圓山風景區沿途賞景熱點，不妨趁太陽下山前先抵達，才不會錯失觀賞好位子。