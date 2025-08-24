Potato Corner將在雙北增開2家店　下一步規劃進軍新竹與台中

▲Potato Corner台灣首店明後天試營運，8月4日正式開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

以現點現炸、現拌調味風靡全球的薯條品牌「Potato Corner」，台灣首店8月初正式開幕，首波提供4款經典風味，以及捲捲薯、雞米花2款人氣小點。繼第1家店後，品牌也積極展店，除了近期即將開幕的新店裕隆城店、京站店，新竹巨城與台中新光三越分店也在籌備中。

Potato Corner是源自於菲律賓的知名薯條專賣品牌，創立於1992年，目前美國、韓國、印尼、中東等地都有分店，全球擁有超過2000家門市。該品牌以現炸薯條加上多款創意風味粉而聞名，像是起司、烤肉BBQ（辣味）、烤肉BBQ（原味）、芥末、松露與肉桂糖，被網友封為「全世界最好吃的薯條」，也是國人到菲律賓、泰國旅遊必吃速食。

▲台灣店首波主打4種人氣口味，分別是酸奶洋蔥、碳烤BBQ、香濃起司與香辣BBQ。（圖／記者黃士原攝）

今年夏天，Potato Corner終於來到台灣，由富錦樹集團正式引進，首店選址在台北統一時代百貨B2，8月4日正式開幕，首波主打4種人氣口味，分別是酸奶洋蔥（Sour Cream ＆ Onion）、碳烤BBQ（BBQ）、香濃起司（Cheese）、香辣BBQ（Chili BBQ），小份78元、中份128元、大份168元（可選2種口味）、特大份258元（可選2種口味）。

繼第1家店後，品牌也積極展店，根據人力銀行上的資訊顯示，大台北將再增2家分店，分別是新店裕隆城店、京站店，而新竹巨城與台中新光三越分店也在籌備中。

▲人氣早午餐「BRUN不然」插旗板橋。（圖／資料照／記者黃士原攝）

另外，全台已有6家分店的人氣質感早午餐「BRUN不然」進軍新北市，地點鄰近板橋火車站，預計9月開幕，附近的上班族與居民又多了一個用餐選擇。

人氣質感早午餐「BRUN不然」創立2018年，目前台北市已有5家分店，台中則有1家，每家分店都各具特色，安和店（創始店）走簡約風格、信義店有如城市秘境、ATT店進駐北中複合式購物空間，而去年天母店，特意打造了沒有距離感的用餐空間，從街道延伸至店內庭園的綠色植栽、明媚的日光與通透的室內空間相互烘托，呈現出天母街頭從容清幽的景象。