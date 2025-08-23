釜山免費景點「希望階梯單軌電車」　搭糖果綠車廂、必拍彩繪階梯

▲釜山希望階梯單軌電車。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／韓國報導

釜山不只有如糖果盒子般可愛的天空膠囊列車，距離釜山站約10分鐘車程的「希望階梯單軌列車（Stairs of Wishes）」，就是一處小巧且療癒的免費景點。旅客可以搭著電車緩慢登頂俯瞰釜山山城，沿途可愛的彩繪階梯也超好拍。

▲▼希望階梯單軌電車沿著山坡而建。（圖／記者蔡玟君攝）

希望階梯單軌列車位於釜山東大新洞的一處小社區內，是韓國第一座懸吊式單軌電車。列車設置最初目的是為了方便當地長者能上下樓，因此軌道沿著山腹道路而建，連接至上方中央公園，讓長輩不需爬階梯，就能搭著電車，輕鬆穿梭在山坡地區不同高度區域之間。

▲車廂每次最多僅能乘坐2人。（圖／記者蔡玟君攝）

糖果綠的車廂每次最多僅能乘坐2人，車廂內共有1、2、3不同按鈕，方便在設定好的不同坡度處下車，站在不同高度回望，可以欣賞山城不同風光。旅客需注意的是，搭乘列車雖然免費，但必須讓當地居民優先搭乘。

▲▼兩側階梯也有馬賽克磁磚彩繪拼貼，站在高處還能欣賞山城風景。（圖／記者蔡玟君攝）

列車兩側共192階的彩繪階梯也是拍照打卡亮點，當地居民運用不同色彩的馬賽克磁磚妝點階梯，有愛心、信封、小翅膀等樣式，更與居民建築外牆色彩細心搭配，成為一幅療癒風景。由於這處單軌電車位於半山腰，建議可以直接使用APP叫車前往最方便。