海拔1314M仰望星河　樂天女孩大推北橫最強觀星－拉拉山星樂園

桃園好好玩,拉拉山,拉拉山旅遊,桃園旅遊,北橫旅遊,觀星,拉拉山星樂園,拉拉山夜間導覽,巴陵鐵塔,拉拉山行程推薦,宇內溪溫泉,陳伊,暗空勝地,星空,親子旅遊,一日遊（圖／翻攝自陳伊IG）

▲今夏最熱門觀星點就在《拉拉山星樂園》，到海拔1314公尺的巴陵鐵塔仰望銀河，樂天女孩陳伊親身體驗後大推「浪漫到不行！」（圖／翻攝自陳伊IG）

旅遊中心／綜合報導

這個夏天，最浪漫的銀河夜空就在桃園拉拉山！桃市府推出《拉拉山星樂園》觀星遊程，一上線就場場秒殺！樂天女孩陳伊親身體驗後更直呼：「滿天銀河真的要親眼看才震撼，浪漫到不行！」這股追星熱潮，讓原本低調的夜間秘境瞬間成為焦點話題。雖然官方名額幾乎搶光，但想親眼感受純淨星海的你，還是可以跟著陳伊的腳步，自己來一趟超Chill的北橫觀星小旅行。

走入夜色秘境 浪漫觀星×夜間生態雙重體驗
當夜幕緩緩降臨，拉拉山卸下白日的蒼翠，換上一身靜謐，專屬於山林的璀璨夜晚才正要展開。《拉拉山星樂園》最吸引人的亮點，就是把自然觀察、天文科普、環境教育與在地文化融合在一起，打造獨特的夜間遊程。其中最浪漫的行程，非觀星體驗莫屬！被暱稱為「一生一世」的巴陵鐵塔，海拔1314公尺的視野無比遼闊。抬頭仰望的瞬間，繁星如瀑傾瀉而下，銀河清晰展現在眼前，美得讓人屏息。特別推薦情侶前來，在浩瀚宇宙的簇擁下，悄悄許下專屬於彼此的心願，氛圍夢幻又浪漫。

桃園好好玩,拉拉山,拉拉山旅遊,桃園旅遊,北橫旅遊,觀星,拉拉山星樂園,拉拉山夜間導覽,巴陵鐵塔,拉拉山行程推薦,宇內溪溫泉,陳伊,暗空勝地,星空,親子旅遊,一日遊（圖／翻攝自陳伊IG）

▲在巴陵鐵塔1314地標扣上愛情鎖。（圖／翻攝自陳伊IG）

除了滿天星斗，夜間生態導覽更是難能可貴的體驗。在專業自然老師的帶領下，循著微光走入拉拉山遊客中心周邊步道，手電筒的光束輕輕掠過枝葉，映照出白日裡難以遇見的昆蟲、青蛙與夜行動物。對大小朋友而言，這不僅是一場奇妙探險，更像是一堂鮮活生動的自然課，可盡情享受山林夜晚的呼吸與脈動。

需注意的是，夜觀導覽為限定遊程，平時來訪無法自行體驗，僅於8月起至9月28日每週六、日限定開放，每晚場次有限，額滿為止。若想親臨這片「夜色秘境」，同時擁抱星空與森林交織的浪漫，記得把握時機，早一步預約，才不會錯過這份獨一無二的夜晚驚喜。

桃園好好玩,拉拉山,拉拉山旅遊,桃園旅遊,北橫旅遊,觀星,拉拉山星樂園,拉拉山夜間導覽,巴陵鐵塔,拉拉山行程推薦,宇內溪溫泉,陳伊,暗空勝地,星空,親子旅遊,一日遊（圖／翻攝自陳伊IG）

▲蝴蝶館、甲蟲館超吸睛，白天是生態教室，晚上變身神秘夜間探索樂園！（圖／翻攝自陳伊IG）

白天怎麼玩？ 來趟療癒滿點的北橫一日小旅行
除了夜晚有迷人的星空，白天的北橫同樣精彩！陳伊特別推薦一條療癒的「北橫一日小旅行」路線，從早玩到晚超級充實。第一站走進角板山形象商圈，品嚐道地的泰雅風味餐，再來一杯沁涼的水蜜桃冰沙，暑氣瞬間全消。接著前往拉拉山巨木群步道，千年神木靜靜佇立於山林間，彷彿守護者般迎接旅人。沿途滿滿的芬多精，每一次深呼吸都讓煩躁與疲憊漸漸消散，被綠意溫柔療癒，身心靈徹底放鬆。

桃園好好玩,拉拉山,拉拉山旅遊,桃園旅遊,北橫旅遊,觀星,拉拉山星樂園,拉拉山夜間導覽,巴陵鐵塔,拉拉山行程推薦,宇內溪溫泉,陳伊,暗空勝地,星空,親子旅遊,一日遊（圖／翻攝自陳伊IG）

▲除了觀星，陳伊也推薦白天暢遊行程，來個「北橫一日小旅行」。（圖／翻攝自陳伊IG）

拉拉山,拉拉山旅遊,桃園旅遊,北橫旅遊,觀星,拉拉山星樂園,拉拉山夜間導覽,巴陵鐵塔,拉拉山行程推薦,宇內溪溫泉,陳伊,暗空勝地,星空,親子旅遊,一日遊（圖／桃園市政府提供）

▲走進拉拉山巨木群步道，享受群木繚繞的療癒感。（圖／桃園市政府提供）

最後來到宇內溪溫泉戲水區，不僅有著沁涼清澈的山間溪水，更有被譽為「美人湯」的碳酸氫鈉泉，在天然野溪旁一邊泡湯、一邊享受自然的懷抱，別有一番風情，泡完皮膚也變得滑嫩「咕溜」。戲水時也別忘了注意安全、留意天氣變化，才能玩得盡興又安心。從商圈美食、巨木森林到溫泉泡湯，這趟「北橫一日遊」絕對是銜接夜晚觀星的完美行程。

拉拉山,拉拉山旅遊,桃園旅遊,北橫旅遊,觀星,拉拉山星樂園,拉拉山夜間導覽,巴陵鐵塔,拉拉山行程推薦,宇內溪溫泉,陳伊,暗空勝地,星空,親子旅遊,一日遊（圖／桃園市政府提供）

▲在宇內溪溫泉戲水區溪畔泡湯，晚上再去追星，療癒行程大滿足。（圖／桃園市政府提供）

邁向全台首座「暗空勝地」 近郊就能欣賞滿天星空
除了旅遊人氣爆棚，拉拉山還有一個遠大目標正在推進，桃園市政府正申請「暗空勝地」（Urban Night Sky Places）國際認證，放眼全球，目前僅有13處暗空勝地，亞洲唯一案例則位於日本南六呂師，拉拉山未來有望成為全台第一、亞洲第二座。不同於遠離塵囂、必須深入偏遠山區才能見到滿天星斗的暗空公園，暗空勝地更著重於都市周邊的保護與管理，透過嚴格的光害管制與環境教育，兼顧生態與文化保育，打造出一片人人都能親近的星空。

拉拉山,拉拉山旅遊,桃園旅遊,北橫旅遊,觀星,拉拉山星樂園,拉拉山夜間導覽,巴陵鐵塔,拉拉山行程推薦,宇內溪溫泉,陳伊,暗空勝地,星空,親子旅遊,一日遊（圖／桃園市政府提供）

▲拉拉山正推動申請「暗空勝地」國際認證，有望成為全台第一、亞洲第二。（圖／桃園市政府提供）

拉拉山的星空品質名列北台灣之冠，區域內同時擁有珍貴的霧林生態與豐富的保育物種，在北橫一帶可觀察到超過一半的保育類昆蟲，以及三分之二以上的本土蛇類。此外，這裡也是泰雅文化復振的重要基地。若成功取得認證，不僅替台灣觀星版圖再添一顆亮點，遊客在短短一至兩小時車程內，就能體驗到最純粹的星空旅程，也將進一步提升當地的國際能見度。

跟著陳伊 開啟專屬你的北橫觀星小旅行
體驗《拉拉山星樂園》，9月份可入住北橫在地民宿，由民宿預約活動！或者跟著陳伊分享的路線，自己規劃一趟專屬的「北橫觀星小旅行」，白天探訪神木森林、品嚐在地美食、享受溫泉療癒，晚上抬頭欣賞滿天繁星，把最浪漫與最純粹的感動一次打包帶回家，想知道更多北橫觀星推薦行程請上網搜尋「拉拉山星樂園系列活動」。
【桃園市政府廣告】

