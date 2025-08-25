圓夢趁優惠！ 奧捷逛聖誕市集　限時69999元

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

奧地利與捷克雙國，一直是歐洲旅行的熱門選擇，尤其歲末年終，更是感受耶誕與跨年的絕佳時機。趁著不到7萬元的優惠價，輕鬆實現夢想！

▲今年冬天到維也納，體驗原汁原味的歐式聖誕。

奧地利擁有音樂之都維也納、莫札特故鄉薩爾茲堡，以及輝煌一時的哈布斯堡王朝，散發著濃厚的歷史韻味。每年11月底，維也納市政廳前的廣場，會舉辦熱鬧的聖誕市集，而冬日最棒的享受，就是點杯熱紅酒，讓身體暖起來，並為親友挑禮物，共度溫馨佳節。

▲熊布朗宮為歐洲最美的巴洛克建築之一。

難得來維也納，怎能只逛聖誕市集？一定要安排時間去逛逛熊布朗宮！這座由奧國女皇瑪麗亞．泰瑞莎極盛時代所改建的皇宮，是歐洲最著名的巴洛克宮殿之一，並被列入世界文化遺產，宮殿內有金碧輝煌的廳房、氣勢壯闊的庭園，彰顯著雍容華貴的榮光，外圍則是廣闊的花園與噴泉，沿著軸線可通往壯麗的凱旋門，也因此享有「美泉宮」的盛譽。

▲哈斯達特小鎮，依山傍水美如仙境。

哈斯達特也是奧地利的必遊名勝，這座湖畔小鎮獲選為世界文化遺產，秀麗湖面不時有小船穿梭，劃破粼粼波光，散發大自然的魅力色彩，有人說它是童話場景的現實版，也有人說它是來自天堂的明信片，被列名全球最美的小鎮之一。

▲以哥德式建築為背景的布拉格聖誕市集，像極了童話場景。

與奧地利相鄰的捷克，位處舊稱波希米亞之地，以布拉格為中心，哥德式建築，展現古典與現代交融之美。布拉格聖誕市集就在舊城區舉辦，除了應景的聖誕禮品，攤位上也有別緻的波西米亞風格飾品，逛市集挖寶之外，舊城廣場上的巨型聖誕樹，也是遊客搶著拍照的打卡點。

▲布拉格常見的尖塔，是哥德式建築特色美學。

有人將布拉格形容為「百塔之城」，從古堡區展開旅程，探訪聖維特教堂的哥德式建築與絢麗彩窗，漫步黃金小巷感受卡夫卡文采，俯瞰舊城如童話場景。走訪查理大橋，欣賞橋上雕塑藝術，沉浸於歷史建築，造訪泰恩教堂、火藥塔、市民會館與天文古鐘，再搭乘伏爾他瓦河遊船賞景，沿途風光令人深深迷戀。

▲捷克必遊溫泉小鎮卡洛威瓦麗。

轉往卡洛威瓦麗，這是捷克境內最大、最美的溫泉小鎮，自古就廣受歐洲豪門、影視紅星喜愛，順著蜿蜒小溪漫步，欣賞兩旁巴洛可樣式建築，拜訪斯普魯特溫泉迴廊、市場溫泉迴廊、磨坊溫泉迴廊，買個造型溫泉杯、品飲一杯上乘溫泉水，像貴族一樣體驗歐式溫泉鄉風情。

●推薦行程：

奧.捷 大城小鎮.雙宮.伏爾他瓦河遊船10天

限時搶購價69,999元

詳細行程：https://reurl.cc/7V0yYl

●特色亮點：

•11/25、11/30、12/10出發（遇聖誕市集）

•布拉格連住兩晚

•伏爾他瓦河遊船

•雙宮殿一次滿足：熊布朗宮＆捷克古堡皇宮

•哈修塔特湖畔，捷克小鎮-庫倫洛夫

•美食安排維也納豬肋排、古城牛排餐、奧地利湖區鱒魚

