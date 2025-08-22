ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
手搖飲最新消暑優惠一次看　五桐號買1送1、可不可第2杯半價

▲▼五桐號（圖／五桐號提供）

▲手搖飲最新優惠一次看。（圖／五桐號提供）

記者蕭筠／台北報導

炎炎夏日，《ETtoday新聞雲》整理5家手搖飲最新消暑優惠，包括迷客夏、五桐號、CoCo皆可享指定飲品買1送1，可不可熟成紅茶則推珈琲雪藏胭脂第2杯半價。

▲▼迷客夏紅茶拿鐵。（圖／迷客夏提供）

▲迷客夏推2大飲品買1送1。（示意圖／迷客夏提供）

●可不可熟成紅茶
可不可熟成紅茶全門市即日起至8月26日祭出「珈琲雪藏胭脂第2杯半價」，限同尺寸；還有全系列飲品可享任選買5送1。

●迷客夏
迷客夏即日起至8月26日「伯爵紅茶拿鐵（中杯）」、「蜂蜜娜杯紅茶」買1送1，須使用外送平台Uber Eats，每位會員帳號限購5組，數量有限、售完為止，活動僅適用於一般門市。

●五桐號
五桐號即日起至8月31日「老鹽梅子（中杯）」、「玄米蕎麥（中杯）」買1送1，須使用外送平台Uber Eats，數量有限、售完為止。

●CoCo
CoCo即日起至9月3日「粉角檸檬冬瓜（大杯）」、「粉角奶茶（大杯）」買1送1，須使用外送平台foodpanda，數量有限、售完為止，詳細活動內容依平台APP為主。

●一手私藏世界紅茶 
一手私藏世界紅茶即日起至9月5日有「買6送1」夏季優惠，期間凡透過「你訂線上點」選擇自取或外送，即可享全品項買6送1，提醒訂單須滿250元，等於點6杯免費再喝35元飲品1杯。

