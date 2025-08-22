新葡苑「港點吃到飽」9月新增天母店　每人777元可吃1.5小時

▲新葡苑平日下午茶港點吃到飽9月新增天母店。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

繼遠百信義A13店「蒸籠推車下午茶」回歸後，新葡苑日前再宣布9月1日起天母SOGO店也加入提供港點吃到飽，一樣是平日下午限時90分鐘，費用則是777元，已開放訂位。

新葡苑今年3月起陸續在遠百信義A13店、板橋店、復興店推出期間限定「蒸籠推車下午茶」，25款經典菜色無限供應，包括推車上的燒賣、叉燒包、蘿蔔糕、鳳爪，以及服務生逐桌詢問的炸物，全都可以吃到飽，果汁、茶飲與咖啡也是無限暢飲。

▲新葡苑招牌蛋塔。（圖／記者黃士原攝）

新葡苑7月底宣布遠百信義A13店港點吃到飽回歸，時間自8月4日起至9月30日，而日前再公告9月1日起至9月26日，天母SOGO店也加入，25款港點、3道甜品及飲料都可無限續點，平日下午限時90分鐘，費用777元，比遠百信義A13店的888元便宜111元。

▲添好運港點吃到飽延到8月底。（圖／添好運提供）

另外，添好運今年2月起推出「點心放題」，由於受到好評，活動時間不斷延長，官方臉書粉專日前宣布，點心放題續推到8月31日，用餐時間100分鐘，每人餐費699元，提供服務門市為台中J Mall店、高雄富民店、信義A8店、大直美麗華店。

提供港點吃到飽的時段部分，信義A8店、台中J Mall店與大直美麗華店為平日14:00至17:00，每人餐費699元。高雄富民店用餐時段則為11:00至12:40、13:00至14:40、15:00至16:40，每個時段限量40名。