滿滿儀式感！　福容桃園店推出「七夕情人節浪漫攻略」專案

▲福容桃園店推出「七夕情人節浪漫攻略」住房專案

▲福容桃園店推出「七夕情人節浪漫攻略」住房專案。（圖／福容桃園店提供）

記者楊淑媛／桃園報導

過幾天就是七夕情人節，想和另一半度過一個難忘又有儀式感的情人節嗎？福容大飯店桃園店於8/28-29日推出「七夕情人節浪漫攻略」住房專案，該頂級福容套房，是歷年來接待重量級賓客的首選，每日限量一間，即起開放預訂。

福容大飯店桃園店21日表示，今年七夕情人節適逢小週末，特別於8月28、 29日推出限時「七夕情人節浪漫攻略」住房專案，邀請戀人們共度難忘假期。

▲客房內享用由國宴主廚規劃的「淮揚宴」情人節套餐。

▲客房內享用由國宴主廚規劃的「淮揚宴」情人節套餐。（圖／福容桃園店提供）

專案獨家入住福容桃園唯一的頂級「福容套房」，位於15樓高層，擁有26坪寬敞空間，配有獨立臥室、客廳及用餐區，主臥衛浴配備按摩浴缸與獨立客用洗手間，歷年來為接待重量級賓客的首選。

專案更貼心準備了浪漫情人蛋糕、香皂玫瑰花束與精選紅酒，入住時更由專人提供接待。且入住貴賓可於客房內享用由國宴主廚規劃的「淮揚宴」情人節套餐，以龍膽石斑、鮑魚、烏魚子等珍饈食材入饌，如雙色烏魚子捲、蔥香龍膽斑片、荷葉香東坡肉等八道精選佳餚，體驗專屬於兩人的私密浪漫饗宴。

餐後可漫步至「全台最美桃園總圖」或前往藝文特區享受購物樂趣，專案另加贈兩張威秀影城電影票，讓情人們共享浪漫電影時光。

ETtoday旅遊雲
