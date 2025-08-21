ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
體驗大航海歷史文化之旅　「海賊庄」500萬片馬賽克彩色城堡

▲▼ 嘉義新港海賊庄 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義新觀光景點新港海賊庄休閒農莊   。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義新港鄉近期冒出觀光新亮點，由嘉義縣無形文化資產傳統工藝交趾陶類保存者，同時也是文化獎得主的謝東哲用利用8年時間，將500萬片廢棄馬賽克切割拼貼打造而成的「海賊庄」休閒農場16日開幕。即日起至9月23日試營運期間優惠價100元，未來入園票價全票120元，可在園區折抵消費，新港鄉以及鄰近的六腳鄉及北港鎮民只要憑身分證可免費入園(不含紀念幣)，歡迎民眾前來體驗海盜生活。

▲▼ 嘉義新港海賊庄 。（圖／記者翁伊森攝）

▲海賊庄休閒農莊入口極具可愛農村風格   。（圖／記者翁伊森攝）

「海賊庄」是謝東哲運用500萬片廢棄馬賽克剪黏磁磚，以繽紛色彩專打造海港城堡意象，牆壁壁面描述十大航海家故事及鄭芝龍、顏思齊開拓「笨港十寨」的歷史，重現台灣大航海時代風華，推廣農業六藝與食農文化。

▲▼ 嘉義新港海賊庄 。（圖／記者翁伊森攝）

▲水母咖啡坊牆壁上維納斯女神拼貼 。（圖／記者翁伊森攝）

園區內是由500萬片廢棄馬賽克再利用打造成隨處可見的藝術品，一進門會先看到水母咖啡坊牆壁上有著維納斯女神的壁貼，櫃架上則有嘉義優鮮以及各項有機友善農產品，以及存放各式樣用馬賽克概念拼裝的小圖。▲▼ 嘉義新港海賊庄 。（圖／記者翁伊森攝）

園區後方一進門的烘焙坊有謝東哲親手打造貓頭鷹造型的‘’不苦勞福氣窯‘’，充分利用柴燒烘焙披薩麵包等食物，也達到產地直銷農業經濟循環減少碳足跡，園區內更可見馬賽克藝術特色主題餐桌椅，四百年前歐洲航行到到台灣的古船帆船桅杆，甚至還有角色扮演區提供彎刀、金銀財寶箱及海盜帽讓人可以體驗扮成海盜拍照。

▲▼ 嘉義新港海賊庄 。（圖／記者翁伊森攝）

▲貓頭鷹造型的‘’不苦勞福氣窯‘’ 。（圖／記者翁伊森攝）

休閒農場帶領遊客穿越時空，體驗台灣在大航海時代的獨特故事，更以推廣「農業六藝」為主軸，包括農藝、食藝、地方工藝、園藝、農村遊藝、體驗行銷演藝，還有手工DIY區及相當美食區提供披薩、窯烤麵包，南瓜濃湯等，有美景可拍，還有美食提供，更不用怕在外曬太陽，是嘉義親子旅遊新去處。

▲▼ 嘉義新港海賊庄 。（圖／記者翁伊森攝）

▲在地特產販售區’ 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義新港海賊庄 。（圖／記者翁伊森攝）

▲謝東哲攜手清華大學畢業兒子謝璿一家人共同打造「海賊庄」。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義新港海賊庄 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 海賊庄休閒農莊用餐區及手作區   。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義新港海賊庄 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義新港海賊庄 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義新港海賊庄 。（圖／記者翁伊森攝）


 

關鍵字： 嘉義新港 海賊庄 謝東哲

嘉義新景點「海賊庄」開幕　500萬片馬賽克建物吸睛

