爭鮮推「DINOTAENG矮袋鼠」限量周邊　首波5款8/20開賣

▲爭鮮攜手DINOTAENG矮袋鼠推限量周邊。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台日迴轉壽司周邊商品戰開打！爭鮮宣布攜手人氣爆棚的DINOTAENG（短尾矮袋鼠），8月20日起每周推出1款限定商品，消費滿額即可加購，包括有超萌錢包票卡夾、可互動式抱抱枕、多功能浴巾、晴雨兩用摺疊傘等共8款可蒐藏。

▲摺疊傘。（圖／記者黃士原攝）

▲浴巾。（圖／記者黃士原攝）

不只壽司郎、藏壽司有聯名活動，在暑假結束前，爭鮮攜手DINOTAENG於全台門市推出限量周邊、門市特色店。8月20日起每周推出1款限量商品，門市單筆消費滿350元，即可加購1個，滿700元可加購2個，合計共8款，首波登場的是「摺疊傘（2款）」、「浴巾（2款）」，還有「手機吊繩組」可隨身帶著走。

▲手機吊繩組。（圖／記者黃士原攝）

此次DINOTAENG摺疊傘共推出兩種尺寸，分別為21吋（加購價379元）、19吋（加購價369元），兼具晴雨兩用，遮光抗紫外線UPF50+，摺疊收納超方便，21吋為撞色設計特別款。DINOTAENG浴巾（419元）分別推出夏威夷款、跳舞款，大尺寸設計，吸水又親膚。DINOTAENG手機吊繩組（269元）以奶茶色吊繩搭配墊片設計，另附QUOKKA造型吊飾。

指定期間還有「特別加購活動」，可以銅板價19元獲得超可愛「貼紙」，數量有限、賣完為止。

▲錢包票卡夾。（圖／記者黃士原攝）

▲抱抱枕。（圖／記者黃士原攝）

第2波活動於10月15日開跑，分別有「錢包票卡夾（419元）」、「保溫瓶（449元）」、「抱抱枕（549元）」。「DINOTAENG錢包票卡夾」以面具做穿脫互動設計，QUOKKA造型錢包，同時兼具票卡夾功能及手腕繩。「DINOTAENG保溫瓶」雙層不鏽鋼隔熱設計，外觀採簡約留白設計。「DINOTAENG抱抱枕」以夏威夷風造型亮相，身上的草裙、花圈皆可穿脫，絨毛材質軟綿好抱。

爭鮮也把「爭鮮PLUS-善導寺店」和「爭鮮迴轉壽司-高雄巨蛋店」打造成DINOTAENG特色店，QUOKKA與BOBO現身門市窗貼、用餐區，甚至在迴轉台上跟著壽司轉起來。

▲聯名餐點「芙莉蓮某一天在東方吃到的肉肉漢堡排」。（圖／記者黃士原攝）

另外，壽司郎與知名動漫《葬送的芙莉蓮》聯名活動日前登場，活動設計4款限定餐點，餐點皆隨附「角色插卡」，分別是「芙莉蓮某一天在東方吃到的肉肉漢堡排」、「費倫的美好回憶藍莓鬆餅」、「與修塔爾克回憶中有點不一樣的莓果聖代」及「記憶中欣梅爾吃的蛋包飯握壽司」。

▲壓克力立牌共有10款。（圖／記者黃士原攝）

周邊商品部分，全台壽司郎今日開賣「盲袋壓克力立牌第一彈」，共有5款設計。顧客於店內消費滿500元，可用250元加購1個；消費達1,000元則可用500元加購2個，商品隨機出貨，全台限量20,000個。9月1日起上架「盲袋壓克力立牌第二彈」，內容同樣有5種款式，活動方式與第一彈相同，全台限量20,000個。