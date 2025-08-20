大稻埕煙火今「雙倍施放」加碼至600米寬　表演提前到4點半開唱

▲「2025大稻埕夏日節」首場煙火。（圖／觀傳局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

「2025大稻埕夏日節」上周三因為楊柳颱風攪局，取消煙火施放並加碼至今（20日）晚8點，將以雙倍發數、並加寬施放面積至600公尺呈現，舞台表演也提前到下午4點30分開唱。

▲8/6大稻埕首場煙火吸引逾8.6萬人觀賞。（圖／記者徐文彬攝）



「2025大稻埕夏日節」最受矚目的煙火秀，今年一共有四場，然而，上周三第二場300秒煙火因楊柳颱風來襲而延期，加碼至今晚8點施放。觀傳局表示，第三場煙火主題更新為「金埕水漾」，以金色與暖橘色為主調，金色流蘇與菊型煙火同步綻放，宛如金光灑落水面，映照大稻埕的壯闊與繁華；此外，將加長施放面寬，讓煙火秀視覺效果達600公尺，呈現更壯觀、震撼的觀賞體驗。

▲3號至5號水門是拍攝大稻埕煙火的絕佳位置。（圖／記者徐文彬攝）



觀傳局說明，舞台表演也將提前至下午4點30分開唱，主題為「好漾金埕」，由原訂8月13日登場的紙鳶、伯爵白率先登場，展現台北年輕音樂世代；隨後NeaR Band你阿伯、沈默紳士、Denzel Cheng、固定客接力演出，以多元「個性音樂」呈現台北前衛、時尚的金埕時刻。

▲大稻埕煙火8/6-30登場，交管一次看。（表／記者彭懷玉製）



觀傳局提醒，今晚7點至9點30分，針對活動周邊市區道路交通管制，並將視情況擴大彈性管制範圍，會場周邊公車路線也將配合人潮加密班次；另大稻埕碼頭水門自晚間7點至9點30分進行車輛管制，淡3號至淡5號水門車輛禁止進出（含機車、自行車）。呼籲民眾搭捷運至大橋頭、雙連或北門站下車，再步行至水門進入活動場域。