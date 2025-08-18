菜價漲！丸亀製麵蔥花限量供應　基隆遠東賴家水煎包休息到9/3

▲台灣葉菜供應短缺，丸亀製麵日前公告「時蔬豬肉烏龍麵/蔥花」採限量供應。（圖／丸亀製麵提供）

記者黃士原／台北報導

近期中南部受到颱風、豪雨影響，蔬菜價格持續飆漲，連鎖烏龍麵專賣店「丸亀製麵」也受衝擊，日前公告「時蔬豬肉烏龍麵/蔥花」採限量供應、「燙野菜」暫停銷售。此外，基隆人氣小吃周家蔥油餅、遠東賴家水煎包則直接暫時休息10多天後再營業。

丸亀製麵是來自日本的連鎖烏龍麵店，除了Q彈麵條和清爽湯頭，而且還免費供應蔥花和天婦羅花，讓顧客可以依照自己的喜好自由添加，不少人是大把大把的將蔥花放進碗裡。不過，近期中南部受到颱風、豪雨影響，蔬菜價格持續飆漲，丸亀製麵日前公告，「時蔬豬肉烏龍麵/蔥花」採限量供應，會由店員添加，而不是由客人自行取用。此外，「燙野菜」暫停銷售。

▲丸亀製麵公告。

丸亀製麵表示，近期限量供應蔥花及停賣燙野菜，主要近期產地受天候影響，葉菜供應短缺，且品質不佳，未達公司品質標準，目前尚無明確恢復時程，須視產地復耕、採收狀況而定，每日與供應商滾動協調到貨量，待條件允許會儘速恢復。

▲賴家遠東水煎包今日起至9/3店休。（圖／翻攝遠東賴家水煎包臉書）

此外，基隆許多小吃店也受到菜價高漲衝擊，不少店家選擇休息，像是周家蔥油餅自8/13休息至8/20，開店超過23年的鍋貼大王也在鐵門上貼出「暫時休息」公告，孝三路賴家遠東水煎包則宣布從今日起至9/3店休，公告上還有開玩笑的說「菜價、肉價貴森森，老闆與老闆娘要去南部種菜養豬，9/4開店」。