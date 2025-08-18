ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

菜價漲！丸亀製麵蔥花限量供應　基隆遠東賴家水煎包休息到9/3

▲丸亀製麵「湯烏龍麵」。（圖／丸亀製麵提供）

▲台灣葉菜供應短缺，丸亀製麵日前公告「時蔬豬肉烏龍麵/蔥花」採限量供應。（圖／丸亀製麵提供）

記者黃士原／台北報導

近期中南部受到颱風、豪雨影響，蔬菜價格持續飆漲，連鎖烏龍麵專賣店「丸亀製麵」也受衝擊，日前公告「時蔬豬肉烏龍麵/蔥花」採限量供應、「燙野菜」暫停銷售。此外，基隆人氣小吃周家蔥油餅、遠東賴家水煎包則直接暫時休息10多天後再營業。

丸亀製麵是來自日本的連鎖烏龍麵店，除了Q彈麵條和清爽湯頭，而且還免費供應蔥花和天婦羅花，讓顧客可以依照自己的喜好自由添加，不少人是大把大把的將蔥花放進碗裡。不過，近期中南部受到颱風、豪雨影響，蔬菜價格持續飆漲，丸亀製麵日前公告，「時蔬豬肉烏龍麵/蔥花」採限量供應，會由店員添加，而不是由客人自行取用。此外，「燙野菜」暫停銷售。

▲丸亀製麵公告。

丸亀製麵表示，近期限量供應蔥花及停賣燙野菜，主要近期產地受天候影響，葉菜供應短缺，且品質不佳，未達公司品質標準，目前尚無明確恢復時程，須視產地復耕、採收狀況而定，每日與供應商滾動協調到貨量，待條件允許會儘速恢復。

▲賴家遠東水煎包今日起至9/3店休。（圖／翻攝遠東賴家水煎包臉書）

此外，基隆許多小吃店也受到菜價高漲衝擊，不少店家選擇休息，像是周家蔥油餅自8/13休息至8/20，開店超過23年的鍋貼大王也在鐵門上貼出「暫時休息」公告，孝三路賴家遠東水煎包則宣布從今日起至9/3店休，公告上還有開玩笑的說「菜價、肉價貴森森，老闆與老闆娘要去南部種菜養豬，9/4開店」。

關鍵字： 美食雲 丸亀製麵 周家蔥油餅 遠東賴家水煎包

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【籃籃可愛爆表！】做鬼臉俏皮嗨跳《Bar Bar Bar》

推薦閱讀

九份民宿惡意撤單哄抬價格　觀光署：非法經營最高可罰200萬

九份民宿惡意撤單哄抬價格　觀光署：非法經營最高可罰200萬

小三通7月達百萬大關！金門觀光持續升溫

小三通7月達百萬大關！金門觀光持續升溫

菜價漲！丸亀製麵蔥花限量供應

菜價漲！丸亀製麵蔥花限量供應

蘇澳「地下冷泉秘境」藏身復古紅磚樓

蘇澳「地下冷泉秘境」藏身復古紅磚樓

燈籠夜遊、超夯移工樂團「半島花花生活節」演出

燈籠夜遊、超夯移工樂團「半島花花生活節」演出

基隆港高遠新村歷史建築　活化翻新再現原風貌正式公告招商

基隆港高遠新村歷史建築　活化翻新再現原風貌正式公告招商

拿坡里推「世運金牌快閃優惠」　小披薩只要139元、炸雞6折

拿坡里推「世運金牌快閃優惠」　小披薩只要139元、炸雞6折

開業4年粥底火鍋「澳門贏到足」熄燈

開業4年粥底火鍋「澳門贏到足」熄燈

大阪世博「We TAIWAN」將返台展出

大阪世博「We TAIWAN」將返台展出

漢堡王「三牲漢堡」升級回歸

漢堡王「三牲漢堡」升級回歸

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

一蘭道頓堀店本館受火災波及「暫時關閉」

米其林評審最愛的8道新北必比登美食

壽司郎x芙莉蓮聯名活動今登場

「老賴茶棧X鬼滅之刃」第2波聯名開跑

慕尼黑老城區打卡景點、購物攻略

必比登「蔡家牛排麵」開賣即完售

彰化1.2公頃「恐龍樂園」必搭飛天騎士　還可拍彩色氣球屋

全台首個「海上調香課」在基隆

不用2萬！冬遊韓國滑雪、冰釣樂無窮

水火共舞「超過300年」卻從未熄滅！

熱門行程

桃園珍珠海岸國際音樂節 音浪嗨翻三天

KARD燃炸舞台、動力火車搖滾開唱、玖壹壹熱力壓軸，8/29-8/31竹圍漁港限時開趴！

最新新聞更多

九份民宿惡意撤單哄抬價格　觀光署：非法經營最高可罰200萬

小三通7月達百萬大關！金門觀光持續升溫

菜價漲！丸亀製麵蔥花限量供應

蘇澳「地下冷泉秘境」藏身復古紅磚樓

燈籠夜遊、超夯移工樂團「半島花花生活節」演出

基隆港高遠新村歷史建築　活化翻新再現原風貌正式公告招商

拿坡里推「世運金牌快閃優惠」　小披薩只要139元、炸雞6折

開業4年粥底火鍋「澳門贏到足」熄燈

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366