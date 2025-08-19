解密北投麗禧酒店5大亮點　「15坪房賞綠意泡雙湯」1泊1食1.2萬起

▲穩居北市房價天花板的北投麗禧溫泉酒店，長年受到旅客高度推崇。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

穩居北市房價天花板的北投麗禧溫泉酒店，長年受到旅客高度推崇，Google評分高達4.5顆星。《ETtoday旅遊雲》實際入住體驗，從客房設施、服務細節到翌日早餐，整理出5大亮點，即使不是溫泉旺季，也值得搭捷運前來，在綠意環抱的環境裡為身心靈充電。

▲即使不是溫泉旺季，也值得搭捷運前來，在綠意環抱的環境裡為身心靈充電。（圖／記者彭懷玉攝）

每房最小15坪起跳，皆能一覽綠意

全館只規劃66間客房，分為雅緻山景客房、雅緻豪華客房、雅緻家庭客房、幽雅家庭房、幽雅精緻客房、幽雅精緻套房，以及舒淇曾住過的麗禧套房共7種房型，從15坪到22坪不等，麗禧套房達35坪，全館僅兩間。

▲▼雅緻豪華客房15坪，皆設置戶外陽台、冷熱雙池。（圖／記者彭懷玉攝）

光是基礎的雅緻豪華客房就有15坪大，規劃小沙發和餐桌，上方擺放迎賓水果；獨立陽台、冷熱雙湯池、雙洗手台、分離式衛浴和TOTO免治馬桶應有盡有，沿床鋪、雙湯池、衛浴剛好可以繞一圈。值得一提的是，每房都擁有落地玻璃窗，走到戶外陽台，躺坐在貴妃椅上，眺望無限綠意，在大自然的懷抱下盡情放空、翻書，享受度假感滿分的小旅行。

▲▼幽雅精緻套房全館5間，達22坪，270度環境視角更可以收進無限綠意。（圖／記者彭懷玉攝）

而幽雅精緻套房全館5間，達22坪，270度環境視角更可以收進無限綠意，依照方位不同，有些面對丹鳳山脈、觀音山等遠山景，也有些房面對樹林的近景，皆能讓眼睛做個舒服的SPA。

▲▼Mini Bar藏在如同阿嬤家的木櫃中，不只冰箱內的氣泡水、可樂和果汁等飲品可飲用，桌上擺放的3款台灣高山茶、腰果罐、鳳梨酥和水果等皆能免費享用。（圖／記者彭懷玉攝）

Mini Bar自由取用，還有開夜床服務

麗禧的服務十分到位，從辦理入住開始，便是服務員屈身跟住客取身分證，拿到房卡後，如同管家般介紹房內每個細節。當中，Mini Bar藏在如同阿嬤家的木櫃中，品項豐富，不只冰箱內的氣泡水、可樂和果汁等飲品可飲用，桌上擺放的3款台灣高山茶、綜合堅果罐、鳳梨酥和水果等，全都可以自助享用。

▲服務員會端上一壺來自南投信義鄉的梅酒，供住客飲用。（圖／記者彭懷玉攝）

入住後，服務員會端上一壺來自南投信義鄉的梅酒，供住客飲用，還提供開夜床服務。

▲「本島服」供房客於入住期間穿著。（圖／記者彭懷玉攝）

細節講究，舒眠備品到在地元素

為讓旅客擁有好眠，麗禧的床是特別訂製的，枕套、被套、床單枕頭均選用800針的精梳棉，並以台灣60年代農村服裝為靈感，提供「本島服」供房客於入住期間穿著，高質感棉麻布料相當親膚且透氣。另外也貼心提供潔顏凝露和身體乳液、兩片面膜，方便泡湯後使用。

▲▼潔顏凝露和身體乳液、兩片面膜，方便泡湯後使用；建築外牆上刻有桂花圖案的馬賽克牆。（圖／記者彭懷玉攝）

池畔一株百年桂花樹格外顯眼，是董事長蕭景田從故鄉彰化移植而來，仔細看，甚至會發現建築外牆上刻有桂花的馬賽克圖騰，房內也巧妙融入桂花元素，時時回應成立飯店的初心。

▲北投麗禧溫泉酒店擁有大磺嘴第一口泉，泉質濃郁，每間房均有雙湯池可以泡冷熱泉。（圖／記者彭懷玉攝）

房內雙湯池獨享大磺嘴第一口白磺泉

北投麗禧酒店坐落於北投幽雅路的制高點，擁有大磺嘴第一口泉，每間房均有雙湯池，提供白磺泉和山泉水，特別的是，冷熱分離泡湯池由八里觀音山石砌成，能幫泉水保溫，建議可以全放55度C溫泉水，等候15分鐘放涼再入池，帶有濁白色的是天然礦物質。

身體泡在牛奶湯中、空氣飄散濃郁的白磺泉味，眼見丹鳳山脈、大屯山系，即便仲夏也不會悶熱，陣陣涼風襲來，在隱密的私人空間享受湯浴，實屬人生一大樂事。

▲翌日早上到入選《台灣米其林指南》的「雍翠庭」享用中西式早餐。（圖／記者彭懷玉攝）

270度三面環山「雍翠庭」用米其林推薦早餐

翌日早上，房客可以到全台唯一度假飯店內，入選《台灣米其林指南》的「雍翠庭」台菜餐廳，品嚐綠意相伴的晨之光早餐，有台式或西式可選擇。台式以台灣古早辦桌文化為靈感，主餐是肉燥米糕，搭配主廚手工特製綠豆糕、銀耳露等，滿足亞洲胃；而西式早餐則以義式香料雞腿排為主打，搭配煙燻鮭魚、生菜沙拉、手工麵包等，推車飲料、醬料和湯品皆可續點。

▲▼晨之光早餐有台式和西式套餐選擇，湯品、麵包和醬料可續加。（圖／記者彭懷玉攝）

一面用餐，眼前盡是滿滿綠意，在270度三面環山的玻璃屋餐廳內，品嚐色香味俱全的豐盛套餐，為一天開啟美好的初始。

▲北投麗禧溫泉酒店即日起至9月30日推出「夏末微旅」住房專案，一泊一食每晚12,000元起。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼歐陸餐廳提供融合在地食材的法式料理；泳池同樣被綠蔭環抱。（圖／記者彭懷玉攝）

以往極少有優惠的北投麗禧溫泉酒店，即日起至9月30日推出「夏末微旅」住房專案，一泊一食每晚12,000元起，可以在山林環抱中泡湯、慢食與歇息，享受專屬於北投麗禧的靜謐夏日。此專案含「麗禧晨之光」早餐，以融合台灣地方特色的風味料理，喚醒南部民眾家庭餐桌上的記憶。

▲▼從雍翠庭眺望飯店泳池及北投文物館；穿過綠意環抱的庭園，會來到2層日式建築的北投文物館。（圖／記者彭懷玉攝）

既然下榻了麗禧酒店，比鄰的北投文物館別忘了一道參觀。北投文物館曾是北投地區最高級的溫泉旅館「佳山旅館」所在地，佔地約800坪，現由財團法人福祿文化基金會管理，1998年台北市文化局列為市定古蹟。

▲北投文物館佔地約800坪，現由財團法人福祿文化基金會管理，1998年列為台北市定古蹟。（圖／記者彭懷玉攝）



文物館一樓南側為常設展區，以影像配合實物展示，讓民眾細細探尋屬於這塊土地的故事，特展部分，目前規劃「悅己者容-纏足文化特展」，超過百件珍稀文物、歷史照片，甚至還有18禁展區。

▲▼「悅己者容-纏足文化特展」超過百件珍稀文物、歷史照片，讓人親臨感受纏足的過程和痛苦。（圖／記者彭懷玉攝）



為維護古蹟，全票一人120元、20人以上團體一人80元、學生和65歲以上長者優待票50元，身心障礙及其陪同者一人可享免票，每逢周六、日及國定假日，上午11點及下午1點半皆有免費導覽服務，開放時間為周二至周日上午10點至下午6點。

▲甚至還規劃18禁區域，未滿18歲民眾請勿進入。（圖／記者彭懷玉攝）