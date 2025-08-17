軍人節專屬優惠！飯店消費贈東密道導覽　樂園、高山農場也有好康

▲圓山大飯店於9月1日至9月30日推出「軍教雙節感恩專案」。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

93軍人節將到來，各大通路接連推出專屬優惠，本篇整理樂園、住宿好康。其中，圓山大飯店連同9月28日教師節一同慶祝，9月整個月，凡持軍人或教師相關證件於指定餐廳消費滿額，即可獲贈「圓山東密道導覽券」。

▲▼圓山東密道；孔二小姐故居，探索圓山飯店歷史建築的神秘角落。（圖／記者彭懷玉攝）



圓山大飯店於9月1日至9月30日推出「軍教雙節感恩專案」，凡持軍人或教師相關證件於金龍餐廳、圓苑餐廳及圓山牛排館消費滿額，即可免費領「圓山東密道導覽券」。業者指出，單筆消費滿5,000元贈導覽券1張、6,000元贈2張、9,000元贈3張、10,000元贈4張，依此類推，最多贈送10張。

▲9月3日軍人節出示軍人證、9月28日教師節憑教師證至松鶴自助餐廳用餐，更可享全日餐期75折專屬優惠。（圖／業者提供）



另外，9月3日軍人節出示軍人證、9月28日教師節憑教師證至松鶴自助餐廳用餐，更可享全日餐期75折專屬優惠。

▲福壽山農場千櫻園。（示意圖／福壽山農場提供）



想投奔山林透氣的國軍，不妨到清境、武陵與福壽山三大高山農場放鬆一宿。實際上，退輔會長期對現役軍人提供入園免門票（僅收20元保險行政費）及住宿優惠，非假日住房享定價5折、假日8折。

今年軍人節再加碼，9月2日現役軍人憑證可免費入住一間客房（含一泊二食與眷屬），9、10 月期間軍人和榮民憑證入住再贈300元商品券（9月2日軍人與10月30日榮民不適用）。而10月31日榮民節當天，全民免門票入園（僅需付20元保險行政費）。

日月潭教師會館也於官網表示，9月1日至4日，凡現役或退役軍人，持相關證件及身分證正本至櫃檯辦理入住，平日住宿房價享定價5折，每證限優惠本人住宿一間。

▲台中麗寶樂園馬拉灣。（圖／業者提供）



此外，科博館、故宮、傳藝館等國立博物館於軍人節期間開放免費入場；麗寶樂園更於9月1日至30日，現役軍人可享500元優惠價（原價899元），同行親友票價799元。義大樂園、劍湖山樂園、頑皮世界等業者也推出優惠票價。