ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

不用2萬！冬遊韓國滑雪、冰釣樂無窮

文/七逗旅遊網　圖/shutterstock

冬天想來一趟冰雪冒險，不必飛太遠，韓國就是超值又好玩的熱門去處。天海旅行社精選兩款冬季行程，玩5天最低16,900元起，無論想滑雪、或冰釣，追韓劇場景、或體驗採果樂，韓國都是熱門首選。

不用2萬！冬遊韓國滑雪、冰釣樂無窮（圖／shutterstock）

▲記錄旅行中的自己，在雪地拍出人生美照。

每年冬天，韓國搖身一變成為夢幻冰雪王國，各種精彩有趣的雪地活動輪番登場。來到滑雪場，除了堆雪人、打雪仗之外，也可學習滑雪技巧，從練習雪地走路、煞車、跌倒到滑行，親身感受台灣難得一見的滑雪樂趣，讓人玩到樂而忘返。

不用2萬！冬遊韓國滑雪、冰釣樂無窮（圖／shutterstock）

▲南怡島打卡韓劇《冬季戀歌》經典場景。

還記得韓劇《冬季戀歌》嗎？劇中最經典的場景之一，就在南怡島的杉木林道，這條戀人們喜歡的愛情小路，春櫻、夏綠、秋楓、冬雪各有不同季節風情；從早晨到黃昏，不同時間到來，看到的景色各異其趣，淒美的劇情，療癒的美景，令人流連忘返。

不用2萬！冬遊韓國滑雪、冰釣樂無窮（圖／shutterstock）

▲華川冰釣鱒魚，是韓國冬遊另一種樂趣。

位於江原道的華川，是韓國最早結冰的地區之一，冬日的冰層厚達數十公分，不但可以在冰上行走，更能在冰面鑿洞、捕捉鱒魚；每年在華川舉行的鱒魚冰雪慶典，是很熱門的大型活動，主要以冰釣為主，約有上萬個冰洞口，可讓遊客體驗冰釣之樂。

不用2萬！冬遊韓國滑雪、冰釣樂無窮（圖／shutterstock）

▲在華川鱒魚節，也有機會欣賞冰雕藝術。

華川鱒魚節更曾獲美國CNN報導評為冬日獨特慶典，活動除了冰釣鱒魚之外，還有徒手抓魚體驗以及雪橇、冰上足球…等趣味活動，也有機會看到各種造型的冰雕作品。

不用2萬！冬遊韓國滑雪、冰釣樂無窮（圖／shutterstock）

▲有人把韓國草莓形容為冬日的甜心皇后。

韓國草莓受惠於溫帶天氣、溫度等環境優勢，果形飽滿、甜度更高、香氣濃郁，草莓品質略勝台灣一籌。每年冬季開始、一直至翌年春天，是韓國草莓盛產期，這段期間訪韓，正好可以安排前往果園，體驗現採草莓的樂趣，彷彿置身韓版的苗栗大湖，田園風光盡收眼底。

●推薦行程：
◎【酷玩冰雪韓國五日 不進人蔘/保肝】16,900元起
南怡島雪境 冬季滑雪樂 採草莓趣 韓服穿梭景福宮 浪漫星空圖書館 北村韓屋村
https://reurl.cc/Y30l3x

◎【酷玩冰釣韓國五日 不進人蔘保肝】17,900元起
華川冰釣慶典 冬季滑雪體驗 採草莓趣 韓服穿梭景福宮 北村韓屋村
https://reurl.cc/lY7LNY

◎【安妞冰釣季五日 不進人蔘/土產店】17,900元起
忠州湖碎冰船 首爾採草苺 冬季慶典冰釣 澎湃海陸鍋
https://reurl.cc/mYMrVl

◎【安妞冰雪季五日 不進人蔘+土產】16,900元起
冬季碎冰船 歡樂滑雪體驗 天空步道 星空圖書館 首爾塔愛情鎖牆 澎湃海陸鍋
https://reurl.cc/RkqWKe

更多資訊：
天海旅行社(02) 2516-9788
https://reurl.cc/jQXOEL

關鍵字： 七逗旅遊網 韓國 滑雪 冰釣 冬季戀歌

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【館長深圳行】館長大讚深圳燈光秀！　喊話：「希望台灣也有但目前缺電」

推薦閱讀

慕尼黑老城區打卡景點、購物攻略

慕尼黑老城區打卡景點、購物攻略

不用2萬！冬遊韓國滑雪、冰釣樂無窮

不用2萬！冬遊韓國滑雪、冰釣樂無窮

10月連假玩富國島　網美熱點全收藏

10月連假玩富國島　網美熱點全收藏

杜拜汶萊一次玩　油富雙國倍增精彩

杜拜汶萊一次玩　油富雙國倍增精彩

10家米其林摘星潛力餐廳一次看

10家米其林摘星潛力餐廳一次看

免門票逛「大型鳥居」還有浴衣體驗！

免門票逛「大型鳥居」還有浴衣體驗！

台北「3座滑冰+滑輪場」特色一次看

台北「3座滑冰+滑輪場」特色一次看

安藤忠雄改建札晃百年圖書館咖啡！

安藤忠雄改建札晃百年圖書館咖啡！

九月雪再臨大溪　韭菜花節8/30登場

九月雪再臨大溪　韭菜花節8/30登場

蘆洲4.9顆星深夜台式串燒酒場！

蘆洲4.9顆星深夜台式串燒酒場！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

米其林評審最愛的8道新北必比登美食

慕尼黑老城區打卡景點、購物攻略

不用2萬！冬遊韓國滑雪、冰釣樂無窮

10月連假玩富國島　網美熱點全收藏

杜拜汶萊一次玩　油富雙國倍增精彩

鶴茶樓X伊藤潤二最新聯名一次看

必比登「蔡家牛排麵」開賣即完售

全台首個「海上調香課」在基隆

「新・肉多多」8/16試營運限量買1送1

水火共舞「超過300年」卻從未熄滅！

熱門行程

最新新聞更多

慕尼黑老城區打卡景點、購物攻略

不用2萬！冬遊韓國滑雪、冰釣樂無窮

10月連假玩富國島　網美熱點全收藏

杜拜汶萊一次玩　油富雙國倍增精彩

10家米其林摘星潛力餐廳一次看

免門票逛「大型鳥居」還有浴衣體驗！

台北「3座滑冰+滑輪場」特色一次看

安藤忠雄改建札晃百年圖書館咖啡！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366