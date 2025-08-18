不用2萬！冬遊韓國滑雪、冰釣樂無窮

文/七逗旅遊網 圖/shutterstock

冬天想來一趟冰雪冒險，不必飛太遠，韓國就是超值又好玩的熱門去處。天海旅行社精選兩款冬季行程，玩5天最低16,900元起，無論想滑雪、或冰釣，追韓劇場景、或體驗採果樂，韓國都是熱門首選。

▲記錄旅行中的自己，在雪地拍出人生美照。

每年冬天，韓國搖身一變成為夢幻冰雪王國，各種精彩有趣的雪地活動輪番登場。來到滑雪場，除了堆雪人、打雪仗之外，也可學習滑雪技巧，從練習雪地走路、煞車、跌倒到滑行，親身感受台灣難得一見的滑雪樂趣，讓人玩到樂而忘返。

▲南怡島打卡韓劇《冬季戀歌》經典場景。

還記得韓劇《冬季戀歌》嗎？劇中最經典的場景之一，就在南怡島的杉木林道，這條戀人們喜歡的愛情小路，春櫻、夏綠、秋楓、冬雪各有不同季節風情；從早晨到黃昏，不同時間到來，看到的景色各異其趣，淒美的劇情，療癒的美景，令人流連忘返。

▲華川冰釣鱒魚，是韓國冬遊另一種樂趣。

位於江原道的華川，是韓國最早結冰的地區之一，冬日的冰層厚達數十公分，不但可以在冰上行走，更能在冰面鑿洞、捕捉鱒魚；每年在華川舉行的鱒魚冰雪慶典，是很熱門的大型活動，主要以冰釣為主，約有上萬個冰洞口，可讓遊客體驗冰釣之樂。

▲在華川鱒魚節，也有機會欣賞冰雕藝術。

華川鱒魚節更曾獲美國CNN報導評為冬日獨特慶典，活動除了冰釣鱒魚之外，還有徒手抓魚體驗以及雪橇、冰上足球…等趣味活動，也有機會看到各種造型的冰雕作品。

▲有人把韓國草莓形容為冬日的甜心皇后。

韓國草莓受惠於溫帶天氣、溫度等環境優勢，果形飽滿、甜度更高、香氣濃郁，草莓品質略勝台灣一籌。每年冬季開始、一直至翌年春天，是韓國草莓盛產期，這段期間訪韓，正好可以安排前往果園，體驗現採草莓的樂趣，彷彿置身韓版的苗栗大湖，田園風光盡收眼底。

●推薦行程：

◎【酷玩冰雪韓國五日 不進人蔘/保肝】16,900元起

南怡島雪境 冬季滑雪樂 採草莓趣 韓服穿梭景福宮 浪漫星空圖書館 北村韓屋村

https://reurl.cc/Y30l3x

◎【酷玩冰釣韓國五日 不進人蔘保肝】17,900元起

華川冰釣慶典 冬季滑雪體驗 採草莓趣 韓服穿梭景福宮 北村韓屋村

https://reurl.cc/lY7LNY

◎【安妞冰釣季五日 不進人蔘/土產店】17,900元起

忠州湖碎冰船 首爾採草苺 冬季慶典冰釣 澎湃海陸鍋

https://reurl.cc/mYMrVl

◎【安妞冰雪季五日 不進人蔘+土產】16,900元起

冬季碎冰船 歡樂滑雪體驗 天空步道 星空圖書館 首爾塔愛情鎖牆 澎湃海陸鍋

https://reurl.cc/RkqWKe

更多資訊：

天海旅行社(02) 2516-9788

https://reurl.cc/jQXOEL