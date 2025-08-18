杜拜汶萊一次玩　油富雙國倍增精彩

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

想去奢華杜拜、還是神祕汶萊？天海旅行社以汶萊航空班機串連，讓你從沙漠奇景、奇特建築、奢華宮殿，再到熱帶雨林尋找長鼻猴，一趟玩二國，體驗雙倍精彩！

▲搭越野四驅車衝沙，體驗電影中沙漠戰士的驚險場面。

先來一場沙漠之旅，盡情在金色波浪中飆速。坐上越野四驅車至沙丘高處，再俯衝而下，體驗電影中沙漠戰士的驚險場面。黃昏時分，沙漠染上橘紅色，又是另一番景象。在沙漠夜色中享用自助晚餐和燒烤佳餚，欣賞特色旋轉舞、參加營火晚會，簡直像走進《一千零一夜》的場景。

▲謝赫扎耶德大清真寺，是阿布達比的標誌性建築。

轉往阿布達比，謝赫扎耶德大清真寺是必訪亮點，天海特別安排入內參觀，建築動用來自世界各地的建材及工匠，巨大的圓頂、直立的尖塔，還有禱告廳的大地毯…，每一處都讓人驚嘆讚賞。此外，天海另安排阿聯酋傳統民俗村、阿布達比羅浮宮入內參觀，為旅程增添更多樂趣。

▲用金光閃閃的杜拜相框，框住世界最高的哈里發塔。

杜拜整座城市，就像一首建築師的狂想曲，有世界最高的哈里發塔、世界最大的杜拜購物中心、世界最大的音樂噴泉、帆船造型的七星飯店、華麗氣派的黃金相框、造型獨特的未來博物館…，每個景點都充滿話題性與震撼感，也是必拍的打卡熱點。

▲蘇丹皇宮以純金打造穹頂，號稱世上唯一。

飛向汶萊，這個低調的東南亞小國，因盛產石油而致富。現任蘇丹王住所金碧輝煌，又叫努洛伊曼皇宮，號稱世上唯一以純金打造穹頂，據說皇宮內有上千間貴賓房，還有游泳池、網球場、馬球場、直升機停機坪等，是全世界最大的宮殿。此外，在汶萊也可搭船穿梭熱帶雨林，體驗長鼻猴生態自然野趣。

●推薦行程：

【油富雙國 杜拜+汶萊8日】全程四星無購物 黃金市集 沙漠衝沙 羅浮宮入內 遊船晚宴 天空之鏡 長鼻猴生態之旅

https://reurl.cc/EQ18ja

●行程特色：

•沙漠衝沙+BBQ風味、杜拜遊船晚宴、朱美拉棕櫚島電聯車

•阿布達比羅浮宮(入內參觀)、水上計程車、長鼻猴生態之旅

•全程四星飯店~杜拜4晚+汶萊3晚、安排道地南洋風味餐食

更多資訊：

天海旅行社(02) 2516-9788

https://reurl.cc/jQXOEL