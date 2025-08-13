沙巴5大必吃美食！三色果汁、椰子布丁超消暑　生肉麵一試上癮

▲沙巴必吃美食，包含適合夏天品嚐的三色果汁、椰子布丁。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／馬來西亞報導

東馬沙巴（Sabah）州，除了海天一色的島嶼風情，東南亞第一高峰神山坐落於此，當然也少不了許多特色小吃。在地人運用椰子殼裝進布丁，還有不是生肉的「生肉麵」、好喝又好拍的「三色果汁」，本篇搜羅東馬5大在地美食，來沙巴玩記得納入口袋名單。

▲▼亞庇萬香生肉麵除了供應「生肉麵」，也有「乾撈麵」、「乾撈豬肉餃子」及「酸柑茶」。（圖／記者彭懷玉攝）

生肉麵

看到名字別嚇一跳，「生肉麵」並不是要你吃生肉，實際上，這道家常料理是以新鮮豬肉、大骨熬成的湯頭，搭配軟嫩的豬肉片和黃麵，屬於東馬人熟悉的味道，直譯為「生肉麵」。其中一家萬香生肉麵頗負盛名，開立於2016年，也吃得到口感偏甜的「乾撈麵」、「乾撈豬肉餃子」，別忘了點杯酸甜夠味的「酸柑茶」，為悶熱夏天消消暑。

▲▼沙巴亞庇富源茶餐廳（Fook Yuen）拉茶、咖椰吐司便宜又美味。（圖／記者彭懷玉攝）

拉茶、咖椰吐司

來到馬來西亞，不能錯過到傳統茶室，品嚐拉茶、咖椰（央）吐司、半熟水波蛋等銅板美味。「富源茶餐廳」（Fook Yuen）是加雅街必吃的老字號茶室，光亞庇就有三家分店，從早餐時間營業到宵夜，不怕肚子餓沒處去。咖椰吐司塗上咖椰醬和牛油，吐司可選擇烤或不烤，搭配口感濃郁香醇的拉茶，還能一睹店員熟練地製作過程，為旅程多了分趣味。

▲在地人直接以椰子殼作為碗，放入吉利丁粉凝固，椰子汁就變成椰子布丁，夏天喝一口很消暑。（圖／記者彭懷玉攝）

椰子布丁

在馬來西亞，除了隨處可見的椰子，還有特色的椰子布丁！在地人直接以椰子殼作為碗，放入吉利丁粉凝固，椰子汁就變成椰子布丁，夏天喝一口瞬間消暑，搭車時也更方便享用，幸運的話有機會在路邊找到。

▲沙巴特色「三色果汁」依序把火龍果汁、酪梨、芒果分層疊加上去，美觀又好喝。（圖／記者彭懷玉攝）

三色果汁

單喝果汁太無趣，沙巴特色「三色果汁」美觀又好喝。在地導遊表示，三色果汁依據不同顏色、密度的果汁做分層，依序把火龍果汁、酪梨、芒果分層疊加上去，形成繽紛而濃郁的果昔，當然也可以換成柳橙、鳳梨、蘋果、草莓等不同果汁，然而，三色果汁在西馬就很少看到，或是也能嘗試在家自己做。

▲▼ITCC Seafood Restaurant是沙巴少數供應海鮮大拼盤的餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）



澎湃海鮮餐

ITCC Seafood Restaurant是在地少數供應海鮮大拼盤的餐廳，10人份龍蝦拼盤依時令不同，提供6至7種尚青海鮮，約1200-1500馬幣，需提前一周預訂。另外也有鹹蛋螃蟹、龍虎斑等在地料理，不怕辣的人記得可以加參巴醬提味，品嚐屬於沙巴風味的特色餐。