堤諾推七夕限定4款愛心比薩　曬合照再送1份

▲堤諾義大利比薩推出七夕限定「愛心比薩」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶攻七夕情人節商機，主打手工現做義式披薩的「堤諾義大利比薩」推出超浪漫「愛心比薩」，並提供4種口味選擇，包括首爾醬燒牛、明太子香濃乳酪等，8月14日起於全門市開賣，期間凡點購指定雙人套餐，且情侶完成合影並分享至社群平台，可免費再吃綜合莓果甜星比薩1份。

▲▼愛心比薩一共有4口味選擇。

堤諾義大利比薩推出4款愛心比薩，首推「首爾醬燒牛愛心比薩」，以韓式燒牛肉為主角，搭配柚香蘿蔔、奶油乳酪、海苔酥、白芝麻、微辣韓式醬等餡；「明太子香濃乳酪愛心比薩」則結合明太子、綜合起司、珍珠莫札瑞拉、檸檬角、芥末明太子醬。

「優格與獵人烤雞愛心比薩」內含烤雞肉、櫛瓜、番茄、匈牙利紅椒粉、羅曼斯可醬、希臘優格醬；「經典松露野菇愛心比薩」選用松露野菇搭配洋蔥、綜合菇、松露油、奶油白醬，每款售價皆為300元，8月14日起正式開賣。

加碼推出高CP值「心心相印雙人餐」，內含愛心比薩任選2個+沙拉+開胃菜及飲品，特價899元，期間凡點購上述雙人餐，且於店內拍下浪漫合照並上傳至個人社群平台，還可免費獲得綜合莓果甜星比薩1份。

▲bb.q CHICKEN推出綠色情人節優惠。（示意圖／bb.q CHICKEN提供）

另外，8月14日搶先迎來綠色情人節，韓式炸雞品牌「bb.q CHICKEN」祭出限時1天「蜂蜜蒜味炸雞免費送」活動，當天凡身穿紅色系衣物、褲裙、襪子（有紅色露出即可），提醒不含飾品及鞋子，前往門市消費滿399元並告知店員要參與綠色情人節活動，即可直接獲得迷你去骨蜂蜜蒜味炸雞，內用、外帶皆享優惠。